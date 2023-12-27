الجزء الأول من Rebel Moon يتصدر مشاهدات نتفليكس

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح الفيلم الجديد للمخرج الكبير زاك شنايدر Rebel Moon – Part One: A Child of Fire في تصدر قوائم مشاهدات منصة نتفليكس.

ووفق ديد لاين، الفيلم الجديد تستعد نتفليكس لتقديم جزء ثاني منه قريبًا، كانت قد طرحت الإعلان الترويجي له تمهيدًا لعرضه.

فيلم Rebel Moon- Part 2: The Scargiver

وطرحت شركة نتفليكس الإعلان الترويجي الرسمي للجزء الثاني من فيلم Rebel Moon- Part 2: The Scargiver، المشروع السينمائي الجديد المعروف للمخرج زاك شنايدر.

ونقل موقع ديد لاين الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، الذي تستكمل به قصة العمل ويطرح كجزء ثاني، من بطولة صوفيا بوتيلا وديجمون هونسون.

مسلسل Peaky Blinders

وكانت قد كشفت تقارير جديدة عن دراسة شبكة نتفليكس لتقديم مجموعة مشروعات درامية مشتقة من عالم مسلسل Peaky Blinders.

ووفق ديلي ميل، النجاح الذي حققه المسلسل على مدار العديد من المواسم، وبعد طرح الموسم الختامي السادس في 2022.

وتستعد شبكة بي بي سي لإستغلال النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بيكي بلايندرز" على مدار مواسم عرضه المتعددة.

افتتاح مدينة ترفيهية

وذلك بعد إعلان شبكة القنوات البريطانية الشهيرة عن نيتها لافتتاح مدينة ترفيهية تستوحى من موقع تصوير مشاهد مواسم المسلسل البريطاني الناجح.

والمدينة الترفيهية الجديدة، ستكون عبارة عن نسخة واقعية من ديكورات المدينة التي شهدت احداث مسلسل الجريمة والتشويق الشهير، وهي مدينة بريمنجهام.

هذه المدينة هي واحدة من أشهر المدن حاليا في بريطانيا بفضل أحداث المسلسل الشهير، الذي دارت أحداثه في اعقاب فترة الحرب العالمية الأولى.