كريم هاشم: بيت الروبي حصد ربع إيرادات أفلام 2023.. و"تشارلي شابلن" مسرحية العام

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الكاتب الصحفي كريم هاشم، أنجح الأفلام في عام 2023، موضحًا أن فيلم بيت الروبي للنجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز.

و قال هاشم في لقائه مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج ست الستات، على قناة صدى البلد: «فيلم بيت الروبي إيراداته ربع إيرادات 2023.

وتابع: «كريم عبدالعزيز الخيل الرابع حسب كلام المنتج جمال العدل، هو بينه وبين الجمهور ثقة والجمهور يحبه ولا ينتقده في أي عمر».

وأوضح كريم هاشم أن فيلم العميل صفر وفيلم تاج من أعمال الناجحة أيضًا في 2023، مؤكدًا أن «الرجل العناب» هو أول عمل سوبر هيرو ليس فيلم تاج.

وقال عن الفنان تامر حسني: «أكثر واحد شاطر وبيعرف يعمل تسويق لنفسه لكنه لم يحقق نجاح في الغناء لعام 2023، ولم يكن أيضًا من أفضل 5 نجوم في العام «top 5».

وقال الكاتب الصحفي كريم هاشم أن قائمة الـ top 5 تضم عمرو دياب، وعصام صاصا، مضيفًا: «هو تريند يوتيوب دائمًا وعلامة هنقف عندها بعد فترة لأن المهرجانات موضتها قدمت».

وأشار إلى أن 2021 و2022 و2023 سنوات النجاح للفنان أحمد سعد، لافتًا إلى أنه انتشرت أنباء عن خطوبته من خبيرة تجميل في 2024.

وأكد أن مسرحية تشارلي شابلن هي مسرحية العام في 2023، وخلالها بذل الفنان محمد فهيم جهد وتعب كبير، وأوضح أن المسرحيات المميزة أيضًا مسرحية الحفيد التي تقدم موسمها الرابع.

وتحدث كريم هاشم أيضًا عن الوجوه التي قدمت بطولة مطلقة في 2023، ومنهم حاتم صلاح في مسلسل على باب العمارة وطه دسوقي في مسلسل حالة خاصة وعصام عمر في مسلسل بالطو، مختتمًا: «عصام عمر السهم اللي خد جيل جديد للبطولة المطلقة».