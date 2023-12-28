نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. أبرز المعلومات عن ألفت سكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الأربعاء الموافق 27 من شهر ديسمبر ذكري ميلاد النجمة الراحلة ألفت سكر، فهي ممثلة سورية الأصل وحصلت على الجنسية المصرية، وهي شقيقة الممثلة ملك سكر وتعتبر إحدى أهم نجمات السينما المصرية، وزوجة الفنان الكبير وحيد سيف، وأنجبت منه ابنهما الفنان أشرف سيف.

هي إحدى أهم نجمات السينما المصرية، والتي برعت في أدوار الأم والأدوار الثانوية فلم يعرض عليها أدوار بطولة، بدأت التمثيل فى مصر بعد زواجها من الفنان الكوميدى وحيد سيف وأنجبت منه أبنهما أشرف سيف، وتزوج الفنان أشرف سيف من الفنانة المعتزلة لمياء الجداوى، وقدمت الفنانة ألفت سكر في حياتها الفنية أكثر من 260 عملًا بين السينما والمسرح والتليفزيون.

آخر أعمال الفنانة ألفت سكر فى التليفزيون والسينما

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ألفت سكر كان مسلسل العراف عام 2013 من ﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام والمساعد أحمد جمال، ﺗﺄﻟﻴﻒ يوسف معاطي، ومسلسل أهل الهوى والذي تم عرضه عام 2013 من ﺇﺧﺮاﺝ عمر عبدالعزيز وأسامة عبدالواحد خليل وﺗﺄﻟﻴﻒ محفوظ عبدالرحمن وهو عبارة عن سيرة ذاتية لأحد الشخصيات المشهورة وهما بيرم التونسي شاعر العامية وسيد درويش.

أما عن السينما فكان آخر أعمالها فيلم بترو والذي تم عرضه فى عام 2013، من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الشوربجي ومساعد مخرج محمد هانى أبو العينين وﺗﺄﻟﻴﻒ زايد نايف وتدور أحداثه حول فتاة يريد أحد الأشخاص التخلص منها وقتلها فتسارع كي تعرف من هم هؤلاء ثم تتوالي أحداثه بالعديد من المغامرات.