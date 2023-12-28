حلمي بكر يتصدر التريند.. بسبب سوء حالته الصحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 11:27 صباحاً - تصدر اسم الملحن حلمي بكر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت زوجته سماح القرشي، عن تفاصيل حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية في شهر فبراير الماضي نقل على أثرها إلى المستشفى.



وقالت سماح القرشي في تصريحات صحفية لها أن الملحن حلمي بكر مازال يتذكر كل شيء حوله، ويتحدث في الفن وفي كامل قواه العقلية، ولكنه يعاني مؤخرًا من توقف كامل لحركة رجليه، وطالبت من محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل.



وأوضحت السيدة سماح القرشي زوجة الملحن حلمي بكر أن المطربة نادية مصطفى، وعاطف إمام، يحرصان على زيارته باستمرار.