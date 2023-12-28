نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسين: تمُر السنين وتتبدل الأجيال وتفضل لهفة الجمهور على عمرو دياب زي زمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حمس الشاعر تامر حسين، الجمهور لألبوم النجم عمرو دياب الجديد "مكانك"، المقرر طرحه اليوم، تزامنًا مع الاحتفالات ببداية العام الجديد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

منشور تامر حسين

كتب تامر حسين منشورًا، قال فيه:"الناس صاحيه مستنية من ٧ الصبح بيبعتولي نزلوا الألبوم.. تمُر السنين وتتبدل الأجيال وتفضل لهفة الجمهور على عمرو دياب زى أيام الكاسيت اللى كنا بنروح نشتريه ٧ الصبح.. هانت كلها ساعة وتسمعوا الألبوم بكوالتي عالية وتستمتعوا بعبقرية صوت عمرو دياب وحلاوة غُناه ومجهود زمايلي المُبدعين اللي عاملين أحلى شُغل.. دعواتكم".

تفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد



ألبوم عمرو دياب الجديد يحمل عنوان “مكانك”، يتضمن 12 أغنية، وذلك احتفالًا برأس السنة الجديدة 2024.



وشوقت الشركة المنتجة لألبوم عمرو دياب جمهوره عبر حسابها على “فيسبوك”، قائلة: “12 أغنية جديدة هدية رأس السنة من عمرو دياب، استنوا الألبوم الجديد مكانك قريبًا”.



صناع ألبوم عمرو دياب الجديد



وتعاون عمرو دياب مع عدد من نجوم الملحنين والمؤلفين والموسيقين في ألبومه الجديد رسميًا، فكان أبرز المؤلفين: “بهاء الدين محمد، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، تامر حسين، صابر كمال، هاني رجب، محمد القياتي، مصطفى حدوتة”، أما عن الملحنين فتعاون عمرو مع:" خالد عز، محمد يحيى، محمود الخيامي، تامر علي، عزيز الشافعي، شريف بدر، إسلام زكي".

وعن الموزعين فتعاون عمرو دياب مع كلًا من: نادر حمدي، أحمد إبراهيم، أسامة الهندي، عادل حقي، توما، وسام عبد المنعم، تم تسجيل الأغاني داخل استوديوهات M Sound 2 ب أندرو داوود وشيري شكري وماستر الأغاني أمير محروس، والتوزيع الداخلي والخارجي: منصة أنغامي.