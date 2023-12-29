انت الأن تتابع خبر إيناس الدغيدي تثير الجدل بتصريحاتها الجريئة: كل الرجالة خاينة أو 85% منهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسببت تصريحات المخرجة إيناس الدغيدي في إثارة جدل كبير في الساعات الأخيرة الماضية، وذلك بعدما أكدت أن 85% من الرجالة خائنين وأن المجتمع يعطي لهم الحق على عكس المرأة، وهذا ما تحدثت عنه من خلال برنامج حبر سري.

تصريحات إيناس الدغيدي الجريئة

وتحدثت المخرجة إيناس الدغيدي أثناء حوار معها في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، وهو الذي يقدم على قناة القاهرة والناس، قائلة “المجتمع يعطي للرجل الحق في الخيانة، والراجل الخائن في المجتمع مش بيتحاسب حساب عسير مش زي الست، والمجتمع بيعتبره هيرو وبطل والست نفسها بيحبوا الراجل الشقي، وفي بعض الأحيان بيبقى عندها تحدي توقع راجل ولكن قاعدة الخيانة في أغلبية الرجالة”.

وأضافت الدغيدي قائلة “كل الرجالة خاينة أو 85% من الرجالة خاينين وعندهم حق المجتمع مديهم الفرصة دي وطبع الراجل الخيانة فيه أسرع بكثير من الست والخيانة مش جواز”.

ايناس الدغيدي في برنامج حبر سري

وأكدت الدغيدي أن كل النجوم العالميين الذين قدموا مشاهد جريئة عندهم شهرة ونجومية كبيرة عن الفنانين الذين لم يقدموا مثل هذه النوعية من الأعمال والمشاهد الجريئة، وقالت في برنامج حبر سري “المشاهد بيحب اللي ميقدرش يعمله في الحياة يشوفه في السينما والجمهور كده وكلنا كده عندنا انفصام في الشخصية، الناس بتبقى داخلة عايزة تتفرج على المشاهد دي ومفيش صوت وكله قاعد يركز ويشوف”.