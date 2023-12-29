نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم نبيل الحلفاوي ورامي رضوان.. مشاهير يهنئون الأهلي بكأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاعل عدد من النجوم والشخصيات الشهيرة بتهنئة النادي الأهلي بفوزه بلقب كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، فور الإنتهاء من المباراة.

نبيل الحلفاوي يهنئ النادي الأهلي

قام الفنان نبيل الحلفاوي بتهنئة النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلًا: "تهانينا الحارة للقلعة الحمراء على فوزها ببطولة السوبر المصري، وتحية خاصة لفيوتشر، لقد قدمتم عرضًا رائعًا مليئًا بالمتعة والإثارة، تحية للجهاز الفني بقيادة كولر وللكابتن الخطيب ولإدارة النادي الأهلي، وتهانينا للجماهير العظيمة. شكرًا للإمارات ولكل من ساهم في إنجاح هذه البطولة".

أسما إبراهيم تهنئ النادي الأهلي

و أعربت الإعلامية أسما إبراهيم عن تهانيها للأهلي عبر حسابها في منصة "إكس"، قائلة: "تهانينا لأبطال السوبر المصري. الأهلي نادي القرن وصاحب البطولات".

رامي رضوان يهنئ النادي الأهلي

وقدم الإعلامي رامي رضوان تهنئته للاعبين وجماهير النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على "إكس"، قائلًا: "تهانينا للأهلي على فوزه بكأس السوبر الـ14. فرحتنا لا توصف، رجال الأهلي، أبدعتم في الأداء، ولفريق مودرن فيوتشر، أنتم فريق محترم، قدمتم مباراة قوية تليق بنهائي السوبر المصري. هارد لك".

فوز الأهلي علي مودرن فيوتشر

في مواجهة مثيرة، حقق الأهلي فوزًا مميزًا على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت على أرضية ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، وذلك بعد تألقه في شوطين إضافيين. سجل للأهلي كل من محمود عبد المنعم "كهربا"، وحسين الشحات، وأنتوني موديست، وكريم فؤاد، في حين أحرز عمر السعيد ومحمد محمود هدفي مودرن فيوتشر.

بعد تحقيق الأهلي لفوز مهم، تأهل إلى نهائي السوبر المصري للأبطال على حساب سيراميكا كليوباترا، حيث انتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد في نصف النهائي الذي أقيم على أرض ملعب محمد بن زايد في أبوظبي. سجّل الهدف الحاسم في الوقت بدل الضائع جاستن آرثر بتسجيل هدفٍ ذاتي.