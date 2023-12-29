نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يطرح 3 أغنيات جديدة من ألبوم "مكانك".. لوحدنا والكلام ليك انت ومتتعوضش بحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم عمرو دياب ٣ اغنيات جديدة من البومه "مكانك" والذي يضم ١٢ اغنية بدأ طرحها على مدار اليوم.



الاغنيات الثلاثة هي لوحدنا، الكلام ليك انت، ومتتعوضش بحد.

اغنية لوحدنا كلمات تامر حسين، الحان عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي، تسجيل غناء م.شيري شكري، وميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس

أما أغنية الكلام ليك انت فهي من كلمات تامر حسين ولحن محمد قماح وتوزيع أسامة الهندي، تسجيل غناء م.شيري شكري، وميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس.

وأخيرا أغنية ما تتعوضش بحد وهي من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي،، تسجيل غناء م.شيري شكري، وميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس.

وكان الفنان عمرو دياب قد تصدر تريند موقع اكس فور طرح أغنية "بيوحشنا" أولى اغنيات ألبوم مكانك وذلك عقب صدورها بأقل من نصف ساعة.

يذكر أن الفنان عمرو دياب سيطرح أغنيات البومه الجديد "مكانك" وعددها ١٢ أغنية على مدار اليوم بمعدل أغنية كل ساعة عبر تطبيق أنغامي في تجربة جديدة بطريقة طرح الألبومات.

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لاحياء حفل كبير الليلة في الرياض على مسرح أبو بكر سالم وذلك بمناسبة احتفالات رأس السنة.

الجدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب هو الفنان الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي في عام ٢٠٢٣، بالاضافة إلى تصدر أغنيته "الحفلة" قائمة الأغاني الأعلى استماعا في نفس العام.