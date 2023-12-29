نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. وائل الفشنى يستعد لإحياء حفل في أوبرا الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب وائل الفشني، لإحياء حفل غنائي، من المقرر إقامتها على مسرح سيد درويش فى الإسكندرية يوم 19 شهر يناير المقبل.

أعمال وائل الفشني

ومن المقرر أن يقدم وائل الفشني مجموعة من أغانية والابتهالات التي يعشقها الجمهور، ومنها: في قلبي غرام، يا مسهرني، وحياتك يا حبيبي، كنت فين يا وعد، سافر حبيبي، صلوا على حضرته، أشتاق يا الله، مدد يا نبي، الأقصر بلدنا، وغيرها.

أغنية مش لاقيك

وفي سياق آخر،طرح وائل الفشني، مؤخرًا أغنية "مش لاقيك"، والتي تعد آخر أعماله الغنائية،و قدمها بالتعاون مع عدد من النجوم، والأغنية من كلمات محمد عبد الوهاب وألحان مؤمن، وتوزيع وميكس وماستر محمد إسماعيل، وتم تنفيذها بإشراف المنتج الفني مدحت فهمي.