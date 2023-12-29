نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاظم الساهر يحيى حفل رأس السنة في أبو ظبى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب كاظم الساهر، لإحياء حفلا غنائيا، ومن المقرر إقامتها فى أبو ظبى، يوم 30 ديسمبر بمناسبة احتفالات رأس السنة.

حفل كاظم الساهر

ومن المقرر أن يقدم كاظم الساهر مجموعة من أغانية الجديدة، التي يتفاعل معها الجمهور ومنها، المحكمة، أشكيك لمين، أنا وليلي، أكرها، المستبدة".

وقال كاظم الساهر خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلًا: "في إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ما أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإنتاج أغنية Hold Your Fire بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة تابع كاظم الساهر: "لقد اخترنا أن تكون باللغة الإنجليزية لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء".

وأشار كاظم الساهر إلى أنه سيتم التبرع بالجزء الأكبر من عائدات البث لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة من خلال وكالة الأونرو "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"، واليونيسف "منظمة الأمم المتحدة للطفولة"، و"برنامج الأغذية العالمي".

أغنية Hold your fire

أغنية Hold Your Fire، من تلحين كاظم الساهر، وكلمات توم لو، ومستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.