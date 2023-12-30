هيفاء وهبي تبدأ تصوير فيلم أرض جهنم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 08:27 مساءً - بدأت الفنانة هيفاء وهبي تصوير فيلم "أرض جنهم" والذي من المقرر عرضه الفيلم في مصر والدول العربية في نهاية 2024. "أرض جنهم" تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة والكوميديا في فترة التسعينيات، وشارك في بطولته مع هيفاء وهبي عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعبير صبري،، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.

من ناحية أخرى، تستعد هيفاء وهبي لتصوير فيلمها الجديد "جوري"، مع محمود الليثي، وكريم عفيفي والفيلم للمخرج مرقص عادل.

يذكر أن هيفاء وهبي شاركت في بطولة فيلم "رمسيس باريس" مع مصطفى خاطر، محمد سلام، حمدي المرغني، محمد ثروت، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

كما شاركت في فيلم "أشباح اوروبا"، مع أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، وياسر الطوبجي، والفيلم من تأليف كريم فاروق، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.