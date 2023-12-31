بعد 20 عامًا زواج.. أسباب انفصال أيمن بهجت قمر وزوجته إنجي عبدالحافظ

القاهرة - محمد ابراهيم - انفصل السيناريست أيمن بهجت قمر عن زوجته مصممة الأزياء إنجي عبدالحافظ بعد زواج استمر لأكثر من 20 عاما.





وكان قد تم الطلاق بين الكاتب أيمن بهجت قمر، وزوجته، انتهت علاقتهما بالطلاق رسميًا منذ بضعة أشهر، ولكن لم يعلن أي منهما عن الطلاق حتى الآن.





أسباب انفصال أيمن بهجت قمر وزوجته





ووقع الطلاق بين أيمن بهجت قمر وزوجته، منذ 4 أشهر، نتيجة اختلاف في وجهات النظر الخاصة بحياتهما، أثناء إجراء البروفات الخاصة بمسرحية "قصة حياة أمي" بطولة ريم مصطفى، وعمرو يوسف، حيث كانت وجدان هي الاستايلست الخاصة بالمسرحية، ولكن تمتغيرها باستايلست آخر، وعند السؤال عن زوجته إنجي عبد الحافظ، قال لهم أيمن بهجت قمر أنه انفصل عنها رسميًا.





أحدث أعمال أيمن بهجت قمر





ويعيش أيمن بهجت قمر حالة نشاط فني بعد نجاح أغنيته مع الهضبة عمرو دياب، في ألبوم مكانك، وقد حقق نجاحا كبيرا،خاصة بعدما انطلقت أحدث أغاني الألبوم عبر المنصات الرقمية "ما اعرفش حد بالأسم ده".





كلمات الأغنية





معرفش حد بالاسم ده، انا اللي تاه عقله ولقاه، معرفش حد بالاسم ده، موهم بقي وربك هداه، هعتبره وقت فراغ وفات أو حتي انا اتسليتمعاه، قولوله مخرجتش يعني من الجنه، مسابليش حاجه تتشال للي كان بنا، مسابليش حاجه هتخليني استني، بقي الاولي اكيد انساه، اناهمشي وابعد من سكات، انا حر وده مسموش هروب، ده مشافش اي مميزات بالعكس حولها لعيوب، جايز ده كان سوء اختيار