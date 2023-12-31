في ذكري ميلاده.. تعرف على أصعب تحدي في حياة صلاح رشوان

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان صلاح رشوان، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 66 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا خالدًا في إذهان جمهوره حتى الآن، اشتهر بأداء الأدوار المثالية والشخصيات المستقيمة والمتدينة، انعكاسًا على فنه من شخصيته في الواقع، حيث يُعد من أبرز الفنانين الذين أتقنوا تقديم الدور الثاني في كثير من الأعمال الفنية خاصة الدرامية.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أصعب تحدي في حياة صلاح رشوان..

أصعب تحدي في حياة صلاح رشوان

تحدثت ابنة صلاح رشوان عن أصعب تحدي في حياة صلاح رشوان وكواليس مشاركته في مسلسل الخواجة عبد القادر، حيث قالت في تصريحات تليفزيونية: التحدي الحقيقي في أدواره كان في الخواجة عبد القادر، حيث مكث في المستشفى 40 يومًا، وصور قبل دخوله المستشفى بأسبوع، وبعد خروجه واصل تصوير المسلسل كاملًا خلال تركيب قسطرة، وكان الأمر صعبًا ومؤلمًا للغاية.. وده بيثبت قد إيه هو كان بيحب عمله وملتزم جدًا.

حياة صلاح رشوان

ولد صلاح رشوان 31 ديسمبر 1950، عمل في المسرح والتلفزيون وحاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وتوفي في باريس، بعد صراع مع المرض، هذا وقد اختار فرنسا للعلاج نتيجة حبه الشديد لها، وهو ما ظهر من كتاباته عنها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حينما نشر في شهر سبتمبر من عام 2015 مجموعة صور تجمعه بالفنان سعيد صالح في فرنسا حينما كان في رحلة علاجية، توفى رشوان في 20 فبراير عام 2017 عن عمر يناهز 66 عاما، بدا مسيرته الفنية بالعمل في التلفزيون والمسرح والسينما في أدوار ثانوية مساعدة، وكانت غالبا أدوار الشاب المستقيم، ولكنه وجد نفسة أكثر في مسلسلات التلفزيون وسهراته، ومن اهم أعماله التلفزيونية (محمد رسول الله، القضاء في الإسلام، يوميات ونيس، المال والبنون، أين قلبي)، ومن أهم أفلامه (وتالتهم الشيطان، أهل القمة، الطاووس، قلب الليل).

وفاة صلاح رشوان

وتوفي صلاح رشوان في باريس، بعد صراع مع المرض، هذا وقد اختار فرنسا للعلاج نتيجة حبه الشديد لها، وهو ما ظهر من كتاباته عنها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حينما نشر في شهر سبتمبر من عام 2015 مجموعة صور تجمعه بالفنان سعيد صالح في فرنسا حينما كان في رحلة علاجية، توفى رشوان في 20 فبراير عام 2017 عن عمر يناهز 66 عاما.

أبرز أعمال صلاح رشوان

أفلام: الشرف، الحكاية دول حكاية، قلب الليل، الرجل الصعيدي، عندما يبكى الرجال، الطاووس، أهل القمة، وتمضي الأحزان، وثالثهم الشيطان، الصعود إلى الهاوية.

مسلسلات: شطرنج، الدجال، كيكا على العالي، ميراث الريح، ربيع الغضب، البحر والعطشانة، طيري يا طيارة، الخواجة عبد القادر، لحظة ميلاد، الهاربة، الجماعه، أنا قلبي دليلي، دموع في نهر الحب، مشاعر في البورصة، ابن الأرندلي، أغلى الناس، عزيز على القلب، العائد، جريمة على الساحل الشمالي، ليل الثعالب، مسك الليل، بنات في الثلاثين، عسكر وحرامية، جامعة بابا، الدالي، امرأة فوق العادة، حكايات المدندش

