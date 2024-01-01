انت الأن تتابع خبر زوجة الموسيقار حلمي بكر.. في مديرية أمن الجيزة لسبب مثير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدمت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر ببلاغ رسمي صباح اليوم الاثنين ضد مصطفى كامل نقيب الموسيقيين تتهمه فيها بالتشهير بها والإساءة إلى سمعتها.

زوجة الموسيقار حلمي بكر تحرر محضر ضد مصطفى كامل

حرر محمد حسنين محامي زوجة حلمي بكر محضر ضد مصطفى كامل وطالب بالتحقيق معه في التصريحات الصحفية التى هاجم فيها النقيب زوجة حلمي بكر الحالية قائلًا إنه صديق شخصي لـ حلمي بكر، وكان يدافع عنه حتى ضد البلطجية الذين كانت زوجته تستأجرهم لضربه.

أوضحت زوجة حلمي بكر أن تحركها القانوني، جاء بعد سلسلة تصريحات من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل تجاهها في أكثر من مناسبة، وادعائه بتعديها على زوجها حلمي بكر منذ 3 سنوات، واصطحاب مجموعة من البلطجية لمنزلهما وأنها لم ترد على هجوم مصطفى كامل عليها، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بتحرير محضر بمديرية أمن الجيزة ومن المقرر أن تنظر النيابة العامة في البلاغ، وتحقق مع مصطفى كامل في اتهامه بالتشهير والإساءة إلى سمعتها.

تصريحات مصطفى كامل ضد زوجة الموسيقار حلمي بكر

صرح مصطفى كامل في تصريحات صحفية: «مش عاوز أتكلم عشان هخرب الدنيا، ولما كانت بتجيب له بلطجية، دافعت عنه وأرسلت لها الشرطة، ويشهد على ذلك شقيق حلمى والمنتج أحمد فوزى، وأنا أكثر واحد عارف كواليس عنها ولكن مش هتكلم دلوقتى ، مضيفًا :«أتمنى لـ حلمي بكر الشفاء العاجل ويقوم لنا بالسلامة، طول الوقت أقف معه في أزماته الصحية وغيرها، وواجب عليا وعمرى ما أتخلى عنه وحاولت التدخل في حل أزمة النصب الأخيرة التي تعرض لها الموسيقار حلمي بكر».