يسرا تخطف قلوب الجمهور بأحدث ظهور لها.. وهذا ما كشفته عن أمنيتها في 2024

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة يسرا على الظهور بشكل متألق ومتميز نال على إعجاب جمهورها والكشف أمنيتها لعام 2024،حيث شاركت جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:" سنة جديدة سعيدة على كل أصدقائي وحبايبي وجمهوري الحبيب، ربنا يديم عليكم الصحة وراحة البال وتكون السنة دي مليانة خير وصحة وسلامة وسعادة يارب".

وأضافت:" وإن شاء الله ربنا ينصر أهلنا بفلسطين ويحفظهم سالمين غانمين ".

تعليقات الجمهور على منشور يسرا



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات سنة سعيدة عليكي وعلى كل حبايبك، كل عام وانتي بخير وصحه وسلامه يارب، ربنا يحفظك من كل شر، ربنا يوفقك يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



مشاركة يسرا في "روز وليلي"

تشارك الفنانة يسرا من خلال مسلسل روز وليلي، والتي من المقرر عرضه خلال ١١يناير،

ويضم مُسلسل "روز وليلى" من نخبة نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معًا في بطولة مشتركة، وهو من إنتاج "استوديوهات MBC".

والمسلسل من تأليف البريطاني كريس كول صاحب أعمال ("Mad Dogs" و"Ana" و"Pelican Blood")، إخراج البريطاني أدريان شيرجولد الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل ("Mad Dogs" و"Cardella" و"On the Way to Denmark" وغيرها)،إنتاج ماجد محسن وصفاء أبورزق.



آخر أعمال يسرا

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل أحلام سعيدة، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور.