غادة عادل: مسلسل حالة خاصة يناقش قضية «التوحد».. ويجب الاهتمام بها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يناير 2024 06:31 مساءً - أعربت الفنانة غادة عادل عن سعادتها البالغة، لمشاركتها في مسلسل حالة خاصة»، التي ستعرض أولى حلقاته اليوم على منصة Watch it»، إذ يناقش العمل قضية مهمة وهي التوحد.

غادة عادل تكشف كواليس مسلسل حالة خاصة

قالت غادة عادل إنها تحمست للمشاركة في العمل بسبب القضية التي يناقشها، وأنهم عقدوا جلسات مع شباب وأطفال يعانون من التوحد، حتى نتكمن من جوانب الشخصيات كلها، مؤكدا أن قضية التوحد مهمة جدا.

وأضافت أننا علينا الاهتمام بالأطفال والشباب، الذين يعانون من التوحد، لأن معظمهم يمتلك مواهب في أشياء كثيرة، وأذكياء بدرجة كبيرة، مشيرة إلى أن المسلسل ممتع في كواليسه.

تفاصيل مسلسل حالة خاصة

المسلسل مكون من 10 حلقات، يشارك في بطولته طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس.

والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى، ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية للمسلسل.