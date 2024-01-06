نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. رامي جمال يطرح ديو "دوخناك يافراق" مع زوجته ناريمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم رامي جمال، غدًا لطرح ديو "دوخناك يافراق"، الذي يقدمه مع زوجته المطربة ناريمان، وذلك في تمام الساعة الـ 1 ظهرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

أغنية "مش ملاحظ حاجة" لرامي جمال وناريمان



وكان رامي جمال، قد تعاون مؤخرًا مع زوجته المطربة ناريمان، في أغنية "مش ملاحظ حاجة"، التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم.



تفاصيل أغنية "أهي مشيت" لـ رامي جمال وفريد



وفي سياق آخر، طرح رامي جمال مؤخرًا أغنية "أهي مشيت"، التي تصدر من خلالها تريند يوتيوب فور طرحها، وهي من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار.



كلمات أغنية "أهي مشيت" لرامي جمال وفريد

أهي مشيت وسابت قلبي من غيرها دون ولا حل.. نعيش ولا أنا وهو نموت ولا الحنين هيقل.. مجاوبتنيش وأنا من أصله مسألتش ومش عارف أنا هعمل في بعدها إيه.. هتنساني ما تنساني ما فيش فايدة قلبي ما فيش غير الموت اللي هينسيه.. بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انت عمرك ما سبتيني.. مرسومة فوق كفي وياريته بيكفي متصورة في قلبي ومنورة في عيني.. يا أيامنا أمانة عليكي طارديها في ليالي البعد.. أنا في عرضك يا أيامنا تلمينا في يوم على بعض.. قولولها لمين في بعدك عنه هيفضفض.. وعاتبيها.. وفي إيديكي هاتيها قوام.. وعن حالي وأحوالي ما تحكيلها روحي قوليلها صدعني عليكي كلام.. بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انت عمرك ما سبتيني.. مرسومة فوق كفي وياريته بيكفي متصورة في قلبي ومنورة في عيني.