انت الأن تتابع خبر “مش هتصدقي النتيجة النهائية” وصفة سحرية متوفرة لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ لحد كعب رجلك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من الفتيات والسيدات يرغبن أن يكون لديهم شعر قوي وصحي وناعم، حيث إنه من أكثر علامات الجمال التي تتميز به أي فتاة، لذلك نجد العديد منهم يسعى إلى تحقيق هذا الحلم، فيلجأ البعض إلى استعمال منتجات العناية بالشعر التي يكون أغلبها يحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي يكون مفعولها محدود، بمجرد تركها يرجع الشعر كما كان عليه، بل تكون بصيلة الشعر ضعيفة للغاية على المدى الطويل، لذلك تعتبر الوصفات الطبيعية هي الطريقة الأنسب والصحية لتطويل الشعر اليوم، وفرنا لكم أفضل وصفات لتطويل الشعر وحل مشاكله وجعله كالحرير في أقل وقت.

وصفات لتطويل الشعر وحل مشاكله وجعله كالحرير

الوصفات الطبيعية هي الاختيار الأفضل لمن يرغب في الحصول على شعر صحي وقوي، يمكنكِ تحضيرها بكل سهولة بمكونات تتوفر أغلبها لديكي،

تعتبر من أكثر الطرق الآمنة تماما ومضمونة للشعر، نتائجها فعالة بنسبة كبيرة، لذلك يلجأ الكثير إلى استخدامها بدلا من منتجات العناية بالشعر التي تعمل على إسقاط الشعر واضعافه، اليوم وفرنا لكي وصفة الثوم والزبادي

الثوم من أكثر المكونات الطبيعية التي تساعد على تقوية الشعر وترطيبه وجعله ناعم أكثر، للتعرف على طريقة التحضير، تابعي فيما يلي:

ملعقتين من الثوم المهروس، نضيف علبة زبادي، نقلب جميع المكونات.

نضع الخليط على الشعر، يترك لمدة ثلث ساعه، يغسل الشعر بالماء والشامبو لا يتضمن على مواد كيميائية.

وصفة زيت جوز الهند وزيت الزيتون

نأتي بوعاء عميق، نضيف ملعقتين من زيت الزيتون، ملعقتين من زيت جوز الهند، نخلط جميع المكونات جيدا، نضع المزيج على حرارة هادئة.

نضع المزيج على الشعر، ندلك الشعر، يترك المزيج لمدة ثلث ساعه، نضع فوطة ساخنة على الشعر.

يغسل الشعر باستخدام الشامبو والماء.

نكرر الوصفة مرتين خلال الأسبوع.

وصفة زيت الخروع والبطاطس