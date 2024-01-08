لسب وقذف محمد الشاعر.. النائب العام يستدعي شيرين عبد الوهاب

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه النائب العام إستدعاء للفنانة شيرين عبد الوهاب لسماع أقوالها فى الأتهام الموجه لها بخصوص التعدى بالسب والقذف على المنتج الشهير محمد الشاعر.

بلاغ محمد الشاعر ضد شيرين



وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قد تلقت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير دون وجه حق خلال مؤتمرا صحفيا، فضلا عن قيام أخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام تطبيق انستجرام عقب انتشار ذلك الفيديو.

وكشف محامي المجني عليه المستشار صبحي جمال أن النيابة العامة قد أستمعت لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذب أنتهى إلى صحة الواقعة، بناء عليه أستدعت النيابة العامة الفنانه شيرين عبدزالوهاب لمواجهتها بذلك التقرير الفني وأقوال المجني عليه وتحريات المباحث الجنائية، إلا أنها أمتنعت عن الحضور متعللة إصابتها بكورونا.

وأضاف المستشار: صبحى جمال محامي المنتج محمد الشاعر أن النيابة العامة أقامت الدليل على صحة الواقعة من خلال أقوال المجنى عليه وتقرير الفحص الفنى المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتحريات البحث الجنائى ووفقا للقانون المصري تواجه الفنانة شيرين عبدالوهاب تواجه عقوبة الحبس والغرامة فضلًا عن التعويض.

حكم سابق ضد شيرين عبد الوهاب



جدير بالذكر أن محكمة جنح المقطم سبق وأن قضت منذ أعوام بحبس المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب 6 أشهر، وكفالة 500 جنيه، وتعويض مدني قدره 2000 جنيه، لاتهامها بالتعدي على الفنان شريف منير وبناته وإتلاف كشك الحراسة المتواجد بحديقة منزله.

وكان الفنان شريف منير قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة المقطم في شهر رمضان الماضي يفيد تضرره من جارته المطربة شيرين عبدالوهاب، بسبب سقوط كمية من مياه التكييف على شرفة منزله أكثر من مرة إضافة إلى سقوط قطع من الرخام على منزله.

وجاء في البلاغ أن العناية الإلهية أنقذت إحدى بنات الفنان المصري عقب إلقاء أحد أفراد أسرة شيرين قطعة رخام كادت تسقط على رأسها، وعندما عاتبها فوجئ بالمطربة توجه له ألفاظًا خادشة للحياء، ما دفعه لتحرير محضر ضدها.

بعدها توجهت المطربة إلى حديقة المنزل المملوكة للفنان وقامت بإتلاف كشك الحراسة الخاص بالحديقة وتحطيمه أمام البواب، حيث تسكن الفنانة بالطابق الثاني في نفس المنزل الذي يسكنه شريف منير.

ولولا تصالح الفنان شريف منير مع شيرين عبد الوهاب لكان الحكم واجب النفاذ.