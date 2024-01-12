شريف منير يوجه رسالة لجمهوره فما هي؟

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان شريف منير ضيفا في برنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر نجوم إف إم، التي تقدمة الإعلامية إنجي علي.

ناشد النجم شريف منير متابعيه بأن يتجنبوا التدخل في حياته الشخصية بطرق تسبب الألم، خاصة بعد إعلانه عن طلاقه من الفنانة لورا عماد.

وقال شريف منير: "دي حاجات تحصل لكل الناس لكن إحنا تحت الأضواء، وبعد يومين الناس هتنسى وتسيبنا في حالنا".

شريف منير: أم أولادي ست أحترمها وفي وقت من الأوقات مقدرش أنساها

وتابع: "طبعا أم أولادي ست أحترمها، وكان في حياة حلوة جدا بيني وبينها في وقت من الأوقات مقدرش أنساها، وحاجات مش كويسة أدت إلى الانفصال".

واستكمل شريف منير حديثه قائلا: "أهم حاجة عندي بناتي يعيشوا كويس، وإني أحافظ عليهم وعلى شعورهم".

وحرص شريف منير علي توجية رسالة لجمهورة ومحبيه قائلا: "أقول للناس بلاش تبقوا قاسيين وجارحين، لأن في ناس حوالينا بتتجرح دون ذنب".

وتابع: "ربنا يخلي أصحابي وأختي وكل من وقف جنبي، لإني مررت بأزمة جامدة".

أحدث أعمال شريف منير

جدير بالذكر أن شريف منير ينتظر عرض مسلسل بقينا اتنين، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية

أخر أعمال شريف منير

يذكر أن فيلم ليه تعيشها لوحدك، هو آخر أعمال الفنان شريف منير، وشارك في بطولة العمل كل من: خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، سوسن بدر، خالد عليش، أمينة شلباية، رؤى شانوحة، محمد رضوان، من تأليف أحمد عبد العزيز وتحت قيادة المخرج حسام الجوهري.