نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف منير: "ليه تعيشها لوحدك" تعرض لحرب بهدف إسقاطه في السينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهم الفنان شريف منير، جهة غير محددة بالتآمر على فيلمه السينمائي الأخير "ليه تعيشها لوحدك" بهدف إفشال عرضه في دور السينما، وذلك خلال لستضافته في برنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر نجوم إف إم، التي تقدمة الإعلامية إنجي علي.

وقال شريف منير: "الفيلم حلو ومختلف وكان لازم الناس تشوفه، لكن تشوفه إزاي لو مش عارفة إنه نزل في السينما؟"

وتابع: "لما فيلم ينزل ولا أهتم بالدعاية الخاصة به، ويتعرض لشغل غير نظيف، ولا يوجد بوستر للفيلم في الشارع أو إعلان في الشاشات الرقمية في الميادين، يبقى في حد عايز يوقع الفيلم".

وبالرد على استفسار حول الجهة المسئولة، صرّح شريف منير بأنه لا يفصح عن الجهة، ولكنه أعرب عن ثقته في أن الله سيجلب الحق لهم، مع التساؤل حول كيفية استخدام ميزانية الدعاية.

وأبدي شريف منير عن استياءه من عدة تحديات واجهها فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، حيث أكد أن هناك مشكلات في صوت الفيلم في بعض دور السينما، وتعرضت بنته لتجربة سيئة بسبب جودة الصوت، بالإضافة إلى إلغاء بعض السينمات لحفلات الفيلم دون الإعلان عن ذلك.

وأضاف شريف منير: "في بعض دور السينما، تم إشعار الجمهور بنفاذ التذاكر، وعُرضت لهم خيارات بالدخول لفيلم آخر، لكن في بعض الحالات، وجدت أماكن في القاعة تظل خاصة لأشخاص معينين، مما يثير استفسارات حول مدى تسيير العروض في تلك الأماكن".

أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك

تدور أحداث فيلم “ ليه تعيشها لوحدك ” في إطار اجتماعي تشويقي، من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف، التي تقع في حب رجل بعمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي، وهو ما ظهر خلال الإعلان.

أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك

فيلم " ليه تعيشها لوحدك" من بطولة الفنان خالد الصاوي وشريف منير، سلمى أبو ضيف، خالد عليش، رؤى شنوحة، فاطمة عادل، محمد رضوان، مؤمن نور، وتدور أحداث حول سلمى أبو ضيف التي تقع في حب رجل بعمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق.