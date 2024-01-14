نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري.. مسيرة فنية ناجحة توجت بنجاح كبير في بداية ٢٠٢٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ولدَ رامي صبري ونشأ في القاهرة، حيث كان يحمل طموحًا كبيرًا لتحقيق الشهرة الفنية. قبل تخرجه من أكاديمية الموسيقى بالقاهرة، بدأت مسيرته الموسيقية بتلحين بعض الأغاني لفنانين بارعين مثل عامر منيب، شيرين عبد الوهاب، وفضل شاكر.

في عام 2005، التقى بالمخرج طارق العريان، الذي قرر دعمه فنيًا وإنتاج ألبومه الأول "حبيبي الأولاني". حققت الألبوم نجاحًا كبيرًا، خاصةً مع تصوير بعض الأغاني كفيديو كليب. بدأت حفلات رامي صبري تلقى استحسانًا وشهرة، وتزايدت مشاركته في برامج تلفزيونية معروفة.

في عام 2008، وبعد جهود مضنية، أصدر ألبومه الثاني، ورغم التحديات التي واجهها، حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا. في صيف 2008، أطلق أغنية "كلمه" التي حققت نجاحًا باهرًا، مما أضاف إلى شهرته.

في 2013، قام بتعاون ناجح مع منتج محسن جابر لإصدار ألبوم "وأنا معاه"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا. ثم أتى الألبوم "أجمل ليالي عمري" في 2015، وكان أيضًا ناجحًا بشكل لافت، مع أغاني منه مثل "وعد مني" و"نفسها تشوفني".

تألق رامي صبري كفنان محبوب، حقق نجاحًا في عالم الموسيقى ولافتًا للنظر بفضل ألبوماته وأغانيه الناجحة.



رامي صبري يتصدر الترند

تصدر رامي صبري الترند بعدما قدم أغنيتي "بين الحيطان" و“بحكي عليكي" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، بالإضافة إلى عدة منصات رقمية أخرى. تمإطلاق هذه الأغنية كجزء من ألبومه.





"بين الحيطان" احتلت قائمة ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على يوتيوب، حيث حصدت أكثر من ٢ مليون مشاهدة حتى الآن.

أغنية "بحكي عليكي" كلمات أحمد علي موسي، ألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل، مما يعزز تميزها وتأثيرها في الساحة الفنية.

وتقارب الأغنية تحقيق الـ٧٠٠ الف مشاهدة خلال الـ٩ أيام الماضية على يوتيوب.



كلمات أغنية "بحكي عليكي" لـ رامي صبري

وملهاش طعم أيامي

بطيء الوقت مبيمشيش

وصوتك سامعة بوداني

كأنك جمبي مبعدتيش

وطول الوقت انا فاكرك بموت كل ما افتكرتك يادوب بالاسم بس بعيش

وأنا بحكي عليكي ساعات بتنزل دمعة من عيني

ويعلم ربنا إني خلاص هموت علشان وحشتيني

خلفتي الوعد كدا معقول مشيتي حبييتي سبتيني.

مبتكلمش غير عنك

واعيد في كلامي وافضل ازيد

وايه يا حبيبتي غير سيرتك يريح قلبي وانتي بعيد

قليل الحيلة وبعاني ماهو انتي تملي وحشاني

وفاكرك عمري يوم مانسيت