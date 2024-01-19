زوجة أمير طعيمة تعلن طلاقهما رسمياً و الأخير يعلق

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت جيني كامل، وقوع الطلاق الرسمي بينها وبين الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وذلك عقب الكثير من الشائعات التي انطلقت في وقت سابق تؤكد الأمر، وقالت جيني عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك": "تم الطلاق الرسمي وليس انفصال" لتحسم الجدل الذي أثير قبل ذلك.

تفاصيل انفصال أمير طعيمة

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وتابعت جيني قائلة: "سيبقي أمير والد أولاد وجد أحفادي..وله الود والتقدير"، ومن جانبه، ألتزم أمير طعيمة الصمت عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة به ولم يعلق على الأمر، وكانت جيني كمال وأمير طعيمة أعلنا منذ أشهر عن حالة انفصالهما بسبب مشاكل وقعت بينهما بينا اعلنت اليوم الخميس جيني أن طلاقهما رسمياً جاء بعد رحلة زواج استمرت لسنوات طويلة.

أمير طعيمة يعلق على الانفصال

وفي شهر نوفمبر الماضي، كشف أمير طعيمة عن وقوع الانفصال بينه وبين جيني كامل، وقال حينها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "فيسبوك": "أنا منفصل رسميًا من شهرين وكنت منتظر الإعلان الرسمي لحين الانتهاء من بعض الإجراءات القانونية اللي كنت أتمنى إنها تتم بشكل ودي حفاظًا على مصلحة أولادي ورغبة مني إن الأمور تتم بشكل يليق بعشرة سنين طويلة وللأسف لما ده ما حصلش، الطلاق وقع".

كانت آخر أعمال أمير طعيمة، أغنية الفنان تامر حسني "موحشتكش" والتي هي من ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وقام بإخراج الفيديو كليب تامر حسني.

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