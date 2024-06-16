تغير مفاجئ للريال اليمني في التعاملات اليوم الاحد.. السعر الآن

الرياض - محمد الاطلسي - فيما يلي أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في كل من العاصمة صنعاء ومدينة عدن خلال تعاملات اليوم الاحد 16 حزيران، 2024، والتي جاءت على النحو التالي وفق مصادر مصرفية.

تفاصيل قرار سعودي عاجل بشأن عدد من مساجد المملكة

أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار

في صنعاء:

شراء = 532 ريالا

بيع = 536 ريالا.

في عدن

شراء = 1805 ريالات

بيع = 1817 ريالا.

أسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي:

في صنعاء

شراء = 140 ريالا

بيع = 141 ريالا

في عدن

شراء = 475 ريالا

بيع = 477 ريالا.