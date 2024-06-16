"قلبي يؤلمني بسبب أطفال غزة".. بلونديش تكشف عن دعمها لفلسطين بعد المطالبة بإلغاء حفلها في مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرضت المغنية الكندية بلونديش، في الآونة الأخيرة لهجوم شديد من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خبر إقامتها حفل في القاهرة، خاصةً أنها كانت داعمة كبيرة لجيش الاحتلال، وتهاجم الشعب الفلسطيني وتصفهم بالارهابين.

وكشفت بلونديش، في بيان صحفي لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلة: “منذ 8 أشهر في أكتوبر 2023، كتبت عن حدث أثر في حياة العديد من البشر، وتوقعت أنني أوصلت مشاعري بطريقة واضحة من منظور DJ تدعم الموسيقى، لكنني تفهمت أنها وصلت بطريقة خاطئة للبعض”.

وأردفت: “قلبي يؤلمني جدًا وهو يشهد على معاناة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والأطفال، وأريد توضيح في البداية أني لا أدعم الحرب أو العنف تجاه هؤلاء المدنيين الفلسطينيين والأطفال، هذه الأفعال مروعة بالطبع وفوق الوصف بالكلمات، وبصفتي كندية مولودة بكندا، أريد للجميع أن يعلموا بطريقة لا لبس فيها، أن هدفي في الحياة ومن خلال كل الطاقة التي أقدمها في حفلاتي والموسيقى، هو نشر الحب والإيجابية من خلال الاتصال الإنساني”.

واختتمت:" أزور مصر كثيرًا على مدار السنوات الماضية، أحب البلد والتواصل الموجود بيننا عن طريق الموسيقى والأصدقاء هناك، ونيتي الحقيقية دوما ستكون ليعم السلام والحب".