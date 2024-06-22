بالصور.. الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى بالمسرح الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد لمركز تنمية المواهب "في إطار الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى "مساء أمس الجمعة 21 يونيو على المسرح الصغير.

باقة مختارة من أعمال كبار المؤلفين العالميين

قدم الحفل فصول البيانو إشراف وتدريب كل من الدكتورة مارسيل متى والدكتورة مريم المملوك، وتضمن البرنامج باقة مختارة من أعمال كبار المؤلفين العالميين منهم" هايدن، شوبان، بيتهوفن، تشايكوفسكى، موتسارت، سان صانس، خاتشاتوريان، بروكوفيف".

أمسية مبهجة من الأوبرات الإيطالية

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد نظمت حفلًا بعنوان "أمسية مبهجة من الأوبرات الإيطالية "لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف المدير الفني للفرقة الدكتورة داليا فاروق وبمصاحبة صوليست البيانو: مينا حنا ومن إخراج رانيا جمال خلال شهر يونيو الجاري على المسرح الصغير.

مقتطفات من الأغانى الفردية والثنائيات والمشاهد الكوميدية لأشهر الأوبرات الإيطالية



وتضمن برنامج الحفل مقتطفات من الأغانى الفردية والثنائيات والمشاهد الكوميدية لأشهر الأوبرات الإيطالية منها " زواج فيجاور ودون چيوفاني لموتسارت، حلاق إشبيلية لروسيني ودون باسكوال وأكسير الحب لدونيزيتي.