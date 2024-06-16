إشادة بالمستوى المتصاعد لمستشفيات مطروح

أشاد الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، بالتجهيزات الطبية والمستوى المتصاعد الذى ظهرت به مستشفيات الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجرتها اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور خالد الخطيب، وعضوية عدد من أعضاء الإدارة، وأعضاء من قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، أول أيام عيد الأضحى 2024؛ لتفقد مستشفيات محافظة مطروح، للاطمئنان على جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الدعم اللازم والوقوف على مدى استعداد المنشآت الصحية بمطروح، تزامنا مع بدء موسم الصيف الذي يشهد زيادة أعداد المترددين والمصطافين على المحافظة، ورحلات طيران الشارتر السياحية.

كان في استقبال اللجنة فور وصولها وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور مبروك سالم، وبدأت جولتها بالمرور على مستشفيات الحمام المركزى ومستشفى مارينا المركزى ورأس الحكمة للإغاثة والطوارئ ومستشفى الضبعة المركزى؛ لبحث احتياجات المستشفيات والوقوف على المستوى التدريبي والفني للأطقم الطبية ولمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته، وجاهزية الأقسام الحرجة بالمستشفيات لحالات الطوارئ والحوادث.

بدوره، أوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن اللجنة قامت بالمرور على الأقسام الحرجة بمستشفى رأس الحكمة للإغاثة والطوارئ بداية بأقسام الاستقبال والطوارئ والذى يعمل بعدد 7 أسرة لاستقبال الطوارئ والحوادث وقسم العناية المركزة الذى يعمل بطاقة استيعابية 6 أسرة، وقسم العمليات بعدد غرفتين عمليات مجهزة لاستقبال العمليات الكبرى والعمليات ذات المهارة، وقسم الأشعة والذى يتوفر به خدمات الأشعة المقطعية والموجات الصوتية والأشعة العادية، كما تفقدت اللجنة تنك الأكسجين الخاص بالمستشفى وسعته التخزينية 5436 لترا مكعبا، وبنك الدم التخزينى الخاص بالمستشفى.

واستكملت اللجنة جولتها بالمرور على الأقسام الحرجة بمستشفى الضبعه المركزى، بداية بقسم الاستقبال والطوارئ والذى يعمل بعدد 12 سريرا لاستقبال الطوارئ والحوادث، وقسم العناية المركزة الذى يعمل بطاقة استيعابية 6 أسرة، والحضانات وعددها 5 حضانات، ووحدة الغسيل الكلوى التى تعمل بطاقة عددية 7 ماكينات غسيل كلوى، وقسم العمليات بعدد غرفتين عمليات مجهزة لاستقبال العمليات الكبرى والعمليات ذات المهارة، وقسم الأشعة والذى يتوفر به خدمات الأشعة المقطعية والموجات الصوتية والأشعة العادية والإيكو، كما تفقدت اللجنة تنك الأكسجين الخاص بالمستشفى وبنك الدم الخاص بالمستشفى.

وقامت اللجنة بالمرور على الأقسام الحرجة مارينا المركزى بداية بقسم الاستقبال والطوارئ والذى يعمل لاستقبال حالات الطوارئ ووحدة الغسيل الكلوى بعدد 2 ماكينة.

وأشار الخطيب أنه جارٍ الإعداد لتدريب الأطباء والتمريض ممن يعملون بالأقسام الحرجة والطوارئ من خلال دورة مكثفة لجميع مستشفيات مطروح خلال فترات قريبة؛ لرفع المستوى المهارى لدى الفريق الطبي، ووعد بإمداد المستشفيات بالأطباء والقوى البشرية لتشغيل أقسام التى بها عجز.