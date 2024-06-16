أشرف صبحي: الرئيس يولي اهتماما كبيرا بتفعيل دور الشباب

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دعم القيادة السياسية لكل شباب مصر على كل المستويات، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماماً كبيراً بتفعيل دور الشباب.





جاء ذلك على هامش قيام حملة بشبابها الكيان الشبابي التابع لوزارة الشباب والرياضة بمختلف محافظات الجمهورية، بالمشاركة في تنظيم احتفالات بمناسبة عيد الأضحى المبارك بصلاة العيد وزيارات المحافظين لتقديم التهنئة بعيد الأضحي المبارك. وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره للجهود التي يبذلها الشباب في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على توفير الدعم اللازم لهم، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، والقيام بدورهم في خدمة المجتمع المصري.

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