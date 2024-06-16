هكذا عايدت صفية العمرى على جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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أحمد جودة - القاهرة -

حرصت النجمة صفية العمري على معايدة جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث شاركت جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

وظهرت صفية وهي ترتدي ملابس الإحرام وتجلس على كرسي متحرك، لتوجه دعوة لمتابعيها قائلة: "أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، عيدكم مبارك إن شاء الله".



تعليقات الجمهور على منشور صفية العمري

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، منورة الدنيا كلها،ربنا يحفظك من كل شر يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



وفي سياق آخر، أصدرت الدكتورة نسرين عبد العزيز، المدير التنفيذي لمهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام في دورته الثامنة، كتاب "الهانم.. صفية العمري" هو عنوان الكتاب التذكاري الصادر عن مشوار النجمة صفية العمري الفني.

الكتاب يقدم لمحات من حياة الفنانة الكبيرة صفية العمري، وأهم المحطات الفنية في حياتها، مع توثيق للأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية والإذاعية، مع تحليل فني لبعض الشخصيات الدرامية التي جسدتها في الدراما السينمائية والتليفزيونية، مثل شخصية نازك السلحدار في مسلسل "ليالي الحلمية"، وسنية في فيلم "الحرافيش"، وسعاد في فيلم "مواطن مصري"، وشهرت رستم في مسلسل "هوانم جاردن سيتي" وغيرها من أعمال درامية.

آخر أعمال صفية العمري

والجدير بالذكر آخر أعمال صفية العمري الفيلم القصير "كان لك معايا" وشاركتها في بطولته محمود قابيل، عائشة بن أحمد، أسامة أسعد، منة جلال، من تأليف وإخراج روجينا بسالي

