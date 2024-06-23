نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قصة كندة علوش في مواجهة مرض السرطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل.. قصة كندة علوش في مواجهة مرض السرطان

ازداد عمليات البحث عبر محركات البحث جوجل عن حقيقة إصابة الفنانة السورية كندة علوش بمرض السرطان.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه الأخبار، حيث تم تداولها بشكل واسع وسريع، مما أثار القلق والاهتمام بحالتها الصحية.

كما تنوعت ردود الفعل على مثل هذه الأخبار بين التعاطف والدعم من جهة، وبين البحث عن مصادر موثوقة للتأكد من صحة الخبر من جهة أخرى.

ومع تعدد الآراء والتفاعلات تبرز أهمية التحقق من مصدر الخبر قبل تداوله، لضمان نقل المعلومات بدقة ومصداقية، خاصة في قضايا صحة الأفراد والشخصيات العامة التي تثير الاهتمام العام والتأثير على مشاعر الجمهور.

وفيما يلي تنشر لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية كافة التفاصيل حول حقيقة إصابة الفنانة السورية كندة علوش بمرض السرطان.

حقيقه إصابة الفنانة كندة علوش بالسرطان

صرحت الفنانة كندة خلال لقاء لها مع الإعلامية مني الشاذلي عن سبب اختفائها لفترة طويلة عن السينما.

عاجل.. قصة كندة علوش في مواجهة مرض السرطان

وقالت: “ أخبرني بوجود أكثر من ورم خبيث، لكني تمالكت نفسي ولم انهار، وعمرو كان خايف أكتر منيّ وقلقان، وطلع عندي كتلة متشعبة من السرطان”، موضحة أن جدها وخالها توفيا بأمراض خبيثة، كاشفةً أنها خضعت للعلاج سريعًا وساندها زوجها.

من هي كندة علوش

كندة علوش ممثلة سورية مقيمة بمصر وُلدت في 27 مارس 1982 في مدينة حماة السورية، والدها يعمل طبيبًا ووالدتها مهندسة.

درست الأدب الفرنسي في الجامعة قبل أن تنتقل إلى دراسة النقد المسرحي وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق.

تزوجت من الممثل المصري عمرو يوسف في يناير 2017، ورزقت بابنتها الأولى حياة في الثاني من نوفمبر 2018.

كيف بدأت كندة علوش مسيرتها الفنية ؟

كندة علوش بدأت مسيرتها الفنية كمساعدة مخرج في المسرح، ثم انتقلت إلى السينما حيث عملت مساعدة مخرج في فيلمي "المهد" للمخرج الهولندي هافال أمين و"حفلة صيد" للمخرج السوري نبيل المالح.

كما أخرجت الفيلم الوثائقي "في مهب الريح" الذي يسلط الضوء على معاناة العمال السوريين في لبنان، وساهمت في إخراج السلسلة الوثائقية "إغراء تتكلم" عن النجمة السورية إغراء

ما هي آخر أعمال الفنانة كندة علوش ؟

آخر أعمالها تشمل بطولة مسلسل "ضي القمر" في عام 2020 ومشاركتها في فيلم "بلالين".

و تعد كندة علوش واحدة من الفنانات المتميزات في العالم العربي، حيث استطاعت أن تجمع بين التمثيل القوي والإخراج الناجح في مشاريع متعددة على مدار مسيرتها المهنية.