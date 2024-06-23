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أحمد جودة - القاهرة - عاجل .. كندة علوش تكشف عن معركتها مع السرطان

ازداد تسأول الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن سبب اختفاء الفنانة كندة علوش حتي ظهرت الفنانة في لقاء مع الإعلامية مني الشاذلي عبر قناتها علي اليوتيوب وأظهرت سعادتها بالظهور مع الإعلامية القديرة مني الشاذلي.

وخلال اللقاء كشفت الفنانة كندة عن تفاصيل اختفائها عن الظهور الإعلامي والأعمال الفنية لمدة عام ونصف، في الوقت نفسه، استمر الفنان عمرو يوسف في تقديم عدة أعمال فنية ناجحة.

ماذا قالت كندة علوش أثناء لقائها مع الإعلامية مني الشاذلي ؟

عاجل.. كندة علوش تكشف عن معركتها مع السرطان

وقالت كندة خلال حوارها: «أنا رضعت كريم لمدة 9 شهور، رغم أني كان نفسي أكمل، وحسيت إن فيه مشكلة، وقررت أوقف، وعملت تشيك أب، وقالولي التهاب وبعد فترة حسيت إن عندي أعراض مش بتروح».

وتابعت كندة: «وبعد فترة عمرو قالي روحي اعملي تيست اتأكدي، وروحت للدكتورة قالتلي أنا عايزة آخد عينة، وهي وشها بقا لونه أصفر ووشها خايف، وخدت عينة لمعمل التحاليل».

وأضافت كندة: «الطبيب أخبرني بوجود أكثر من ورم خبيث، لكني تمالكت نفسي ولم انهار، وعمرو كان خايف أكتر منيّ وقلقان، وطلع عندي كتلة متشعبة من السرطان»، موضحة أن جدها وخالها توفيا بأمراض خبيثة، كاشفةً أنها خضعت للعلاج سريعًا وساندها زوجها.

المسيرة الفنية للفنانة كندا علوش

عاجل.. كندة علوش تكشف عن معركتها مع السرطان

كندة علوش بدأت مسيرتها الفنية كمساعدة مخرج في المسرح، ثم انتقلت إلى السينما حيث عملت مساعدة مخرج في فيلمي "المهد" للمخرج الهولندي هافال أمين و"حفلة صيد" للمخرج السوري نبيل المالح.

كما أخرجت الفيلم الوثائقي "في مهب الريح" الذي يسلط الضوء على معاناة العمال السوريين في لبنان، وساهمت في إخراج السلسلة الوثائقية "إغراء تتكلم" عن النجمة السورية إغراء.

في عام 2005، بدأت كندة في التمثيل بالدراما التلفزيونية السورية حيث شاركت في عدة أعمال ناجحة مثل "أشواك ناعمة" و"شغف" و"الظاهر بيبرس". في عام 2006، شاركت في مسلسلي "أحقاد خفية" و"حسيبة"، ومن ثم في أعمال أخرى مثل "فجر آخر" و"سلطانة" و"ظل امرأة" و"حكم العدالة" وغيرها.

حققت الفنانة شهرة كبيرة خاصة بعد مشاركتها في مسلسل "الاجتياح" الذي فاز بجائزة إيمي التلفزيونية العالمية.

كما دخلت كندة علوش عالم السينما في نفس الفترة، حيث شاركت في فيلم "حادثة على الطريق" ومن ثم في أفلام أخرى مثل "حلاوة الروح" و"التجلي الأخير" و"الغرباء".

استمرت مسيرتها بالنجاح في مصر أيضًا، حيث شاركت في مسلسلات وأفلام عديدة مثل "هدوء نسبي" و"أهل كايرو" و"العشق الحرام" و"ولادة من الخاصرة".

في السنوات اللاحقة، استمرت كندة في تقديم أدوار متنوعة في الدراما التلفزيونية والسينما، من بينها مشاركتها في مسلسلات مثل "نيران صديقة" و"العهد - الكلام المباح" و"أفراح القبة"، إضافة إلى أفلام مثل "المصلحة" و"هيبتا - المحاضرة الأخيرة".

آخر أعمال الفنانة كندة علوش

آخر أعمالها تشمل بطولة مسلسل "ضي القمر" في عام 2020 ومشاركتها في فيلم "بلالين".

و تعد كندة علوش واحدة من الفنانات المتميزات في العالم العربي، حيث استطاعت أن تجمع بين التمثيل القوي والإخراج الناجح في مشاريع متعددة على مدار مسيرتها المهنية.