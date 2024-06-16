الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج العام المقبل

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جدة - نرمين السيد - الحجاج فى مشعر منى
وأضاف الوزير: "مع فتح باب التقدم لجميع الواعظات المعينات، والواعظات المعتمدات بالوزارة، وفتح باب التقدم أيضًا للراغبين من أعضاء وعضوات هيئة التدريس ومعاونيهم المعتمدين بمجالس الإفتاء والإقراء والأسابيع والقوافل الدعوية بالأوقاف".
وحدد الوزير الشروط الواجب توافرها في المتقدمين فيما يلي:
أن يجتاز المتقدم أو المتقدمة بتفوق اختبار القرآن الكريم حفظا وأداء، وكذلك اختبار الثقافة الإسلامية العامة واللغة العربية وفقه الحج وقضايا التجديد في ضوء الكتب التي تحددها الوزارة من إصداراتها في ذلك من خلال الاختبارات والمقابلات التي تعقدها الوزارة تحريريا وشفويا ؛ حيث إن مهمتهم ستكون هي التوعية وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج.
بالنسبة للواعظات وعضوات هيئة التدريس خاصة ألا يقل سن المتقدمة عن 45 عامًا في 1/ 1/ 2025م.
وأوضح: "على الراغبين والراغبات في التقدم للإعلان ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه على الرابط التالي:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLScWU7b2ifV.../viewform...
لافتا إلى أن الأولوية حال اجتياز المتقدم لجميع الاختبارات بكفاءة وتميز ستكون لمن لم يسبق له أو لها مرافقة أي من بعثات الحج مرشحًا من الوزارة.
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