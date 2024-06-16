جدة - نرمين السيد - هرتسي هليفي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي

أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، تقييمًا للوضع وقام بجولة في وسط قطاع غزة مع قائد القيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان وقائد الفرقة 99 اللواء باراك حيرام.





وأشار هاليفي إلى القانون الذي يعفي الحريديم من التجنيد، قائلًا: "هذه حاجة واضحة وضرورية ونريد توسيع القاعدة قدر الإمكان من أولئك الذين يأتون للتجنيد". وأضاف أنَّ الكتيبة الحريدية التي سننشئها اليوم، ستقلل من توظيف الآلاف من جنود الاحتياط ونحن نشجع ذلك بقوة، ونريد أن نفعل ذلك بشكل صحيح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس أركان جيش الاحتلال: تجنيد الحريديم أمر ضروري ونشجع على ذلك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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