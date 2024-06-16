قمة السلام الأوكرانية تؤكد عدم قبول التلويح باستخدام الأسلحة النووية

أصدر المشاركون في قمة السلام الأوكرانية المنعقدة في سويسرا اليوم، الأحد، بيانا مشتركا أكدوا فيه عدم قبول التلويح باستخدام الأسلحة النووية.





وجاء في البيان، الذي نشره الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي، أن الحرب المستمرة التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا لا تزال تتسبب في معاناة إنسانية ودمار واسع النطاق، وتخلق مخاطر وأزمات ذات تداعيات عالمية على العالم.

وتابع البيان أن الاجتماع في سويسرا جاء "لتعزيز الحوار رفيع المستوى حول المسارات نحو سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا. لقد كررنا القرارين المعتمدين في الجمعية العامة للأمم المتحدة وشددنا على التزامنا بدعم القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".

وأوضح البيان أن هذه القمة بنيت على المناقشات السابقة التي جرت بناء على صيغة السلام الأوكرانية ومقترحات السلام الأخرى التي تتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد البيان أنه تم إجراء مشاورات مثمرة وشاملة وبناء لمختلف وجهات النظر بشأن السبل المؤدية إلى إطار للسلام الشامل والعادل والدائم، على أساس القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أنه بالإضافة إلى ذلك، نحن لدينا رؤية مشتركة حول هذه الأوجه الحاسمة والتي تم إدراجها في النقاط التالية:

أولاً:

أي استخدام للطاقة والمنشآت النووية يجب أن يكون آمن بيئيًا. كما يجب أن تعمل محطات ومنشآت الطاقة النووية الأوكرانية، والتي تشمل محطة "زابوريجيا" بشكل آمن وتحت السيادة الكاملة لأوكرانيا مما يتماشى مع مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت مراقباتها. وأي تلويح باستخدام الأسلحة النووية في إطار الحرب القائمة ضد أوكرانيا يُعد أمر "غير مقبول".



ثانيًا: تشكل الملاحة التجارية الحرة والآمنة، إلى جانب الوصول إلى الموانئ البحرية في البحر الأسود وبحر آزوف، أمر بالغ الأهمية، والاعتداء على السفن التجارية والموانئ المدنية والبنية التحتة هو أمير غير مقبول تمامًا.

كما يجب عدم استخدام الأمن الغذائي كسلاح بأي شكل من الأشكال. وينبغي توفير المنتجات الزراعية الأوكرانية بشكل آمن وحر للدول الطرف الثالث المتلقية للمواد الغذائية.

ثالثًا: يجب الإفراج عن جميع أسرى الحرب من خلال عملية كاملة لتبدل الأسرى وإعادة جميع الأطفال والمدنيين الأوكرانيين المُرحلين والمحتجزين بشكل غير قانوني إلى أوكرانيا.

نرى أن التوصل إلى السلام يتطلب المشاركة والحوار بين جميع الأطراف؛ لذلك قررنا اتخاذ خطوات عملية فيما يخص النقاط المذكورة أعلاه مع مزيد من المشاركة من جانب مُمثلي جميع الأطراف المعنية بالصراع.

وأخيرًا، إن ميثاق الأمم المتحدة وما يشتمل عليه من مبادئ احترام السلامة الإقليمية وسيادة جميع الدول يمكن أن يكون أساس سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا.