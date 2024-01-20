نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات أمس لفيلم "الحريفة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “الحريفة” للنجم نور النبوي، نجاحًا كبيرًا منذ عرضه بالسينمات، حيث بلغت إيراداته أمس 2،087،068 مليون جنيهًا.

ورغم أنها أولى البطولات المطلقة لـ نور النبوي إلا أنه استطاع أن ينافس كبار النجوم بقوة، محتلًا المركز الأول، وتلاه في المركز الثاني فيلم "الإسكندراني" للنجم أحمد العوضي، بينما تصدر فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام المركز الثالث في قائمة الإيرادات، بالإضافة لنجاح العمل داخل وخارج مصر.

أحداث فيلم “الحريفة”

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة "الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".



أبطال فيلم “الحريفة”

يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.