نجوى كرم تهدي جائزة joyawards 2024 لوطنها لبنان وهذا ما كشفته

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت المطربة اللبنانية نجوى كرم على الحضور بشكل مميز يليق بالجمهور، وظهورها بإطلالة رقيقة وجذابة تسحر عيون الحاضرين، حيث وجهت رسالة مؤثرة من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بتعليق قالت فيه:"بدى أشكر المملكة العربية السعودية وهيئة الترفيه، على رأسها مستشار تركي آل الشيخ على جائزة صناع الترفيه الفخرية اللي منحوني إياها".

نجوى كرم:"بتمنى أكون قد المسؤولية بلدى ووصل رسالتي بكل أمانة وفخر "

وأضافت:"اللي بدوري بحب أهديها لوطني الحبيب لبنان لأني غنيت كرمالو، بتمنى أكون قد المسؤولية بلدى ووصل رسالتي بكل أمانة وفخر ".

تعليقات الجمهور على منشور نجوى كرم

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجماهير ونجوم الوسط الفني والاعلامي متمنين لها التوفيق والنجاح الدائم.

تعرف على أبرز الحاضرين بحفل جوي أوردز

وقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC، وشهد

الحفل تواجد عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، إلهام الفضالة، باميلا الكيك، منى زكي، أحمد حلمي وغيرهم.



آخر أعمال نجوى كرم



والجدير بالذكر آخر أعمال المطربة اللبنانية نجوى كرم، هو ألبوم "كاريزما"، والتي قدمت خلاله 7 أغاني، حرصت خلالهم نجوى كرم على إضفاء الألوان الشبابية الجديدة لمواكبة الجيل الحالي، ومنهم: أغنية زعلك صعب، بحبك حب، وإني اشتقتلو، 10 دقائق، مغرومة بحالي، وغيرها من الأغاني.

