قبل عرضه.. تستعرض تفاصيل مسلسل ”إنترفيو”



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 09:31 صباحاً - أطلقت منصة watch it، برومو مسلسل "انترفيو"، من أعمالها الأصلية اليوم، ومن المقرر إذاعته قريبًا.

ويعد المسلسل أول بطولة مطلقة للفنانة الشابة رنا رئيس كما تقدم أول تجربة للفنان السوري الشاب خالد شباط في الدراما المصرية.

وسيطر على البرومو المشاهد الرومانسية التي تجمع رنا بالفنان خالد شباط في دراما مكونة من 10 حلقات.

وتقول رنا رئيس في البرومو: أنا بخاف من العلاقات علشان كده عمري ما دخلت في قصة حب حقيقية، أنا كتلة كلاكيع.

ويحاول خالد شباط أن يدخل معها في قصة حب ويطلب يدها للزواج، ولكنها تخشى ذلك، إلا أنه يلح عليها بأن تتعرف عليه وتعطي له فرصة.

المسلسل بطولة رنا رئيس، ويشارك فى العمل خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.

يذكر أن رنا رئيس تشارك حاليا في فيلم "عصابة عظيمة" الذي يعرض في السينمات المختلفة، وهو من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.

ويتناول مسلسل إنترفيو الأزمات النفسية التي تعطل الشباب عن الارتباط، في إطار رومانسي اجتماعي.