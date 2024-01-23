نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهيناز: "قولي قولي" متاخدة من لحن أغنية يونانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المطربة شاهيناز، تفاصيل بداياتها الفنية ودخولها برنامج "ستار ميكر" لاكتشاف مواهب الغناء، وكواليس أغنيتها الشهيرة “قولي قولي”.

وقالت شاهيناز في حوارها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": أنا اتربيت في بيت كله فن، بابا الله يرحمه كان بيعزف عود وهو اللي اكتشف موهبتي وأنا مكنتش عارفة ولا حاسة أن صوتي حلو، وأول ما اكتشف قدملي في كورال الأطفال بتاع دار الأوبرا اللي كان مؤسسه المايسترو سليم سحاب، واتقبلت في الاختبارات وحضرت حفلات وكنا بنغني أغاني تراثية، وبدأت المشوار.

وكشفت فاصيل تقديمها في برنامج “ستار ميكر”: قائلة: "لما درست موسيقى كنا عاملين فرقة أنا وأصحابي وأي فرصة تيجي نغني فيها والناس تشوفنا كنا بنروح، زي حفلات في فنادق وأعياد الميلاد، وفي يوم وأنا قاعدة بتفرج على التليفزيون لاقيت برنامج بيغنوا فيه ولجنة تحكيم وأمير كرارة بيقدمه، وأنا وإيساف أصدقاء من قبل ستار ميكر فكلمته وقولتله على اللي شوفته، قالي ده برنامج ستار ميكر وأمير كرارة صاحبي، وروحنا قدمنا'.

وأضافت: “أنا كنت آخر متسابق قدم في الموسم الأول، وحظي كان حلو لأن المنتج طارق نور كان موجود وشافني وسمعني وخلاني غنيت أغنية لحن يوناني بولي بولي اللي هي قولي قولي، وقالولي لو عرفتي تغنيها ممكن تكسبي المسابقة دي لأن صوتك يجيبها، وأنا من أول ما سمعتها خطفت قلبي، وتفاجأت من دكتور أحمد الجبالي الموزع قالي كل البنات اللي دخلوا المسابقة دي سمعوا الأغنية ورفضوا ياخدوها”.

مواعيد برنامج المنسي

برنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.