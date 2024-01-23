نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مسلسل "حالة خاصة".. أعمال ناقشت الأمراض النفسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الدراما والسينما هي مرآة الواقع فدائمًا ما يحدث في الواقع تنقله لنا الدراما والسينما في هيئة مسلسلات وأفلام تساعدنا على فهم ما يحدث، وأكثر ما يشغل بال الجمهور في الفترة الأخيرة هو مسلسل "حالة خاصة" الذي تصدر التريند ومواقع التواصل الإجتماعي منذ بدأ طرحه.

و "حالة خاصة" هو مسلسل يناقش مرض "طيف التوحد" وهو من الأمراض العصابية الذي تظهر أعراضه في مرحلة الطفولة المبكرة.

وهذا المسلسل ليس المسلسل الوحيد الذي ناقش الأمراض النفسية والأمراض العصابية فيوجد في تاريخنا الفني العديد من الأعمال التي ناقشت الأمراض النفسية، والأعمال الفنية ليست فقط تطرح المشكلة النفسية وتتركها هكذا فيوجد منهم من يقدم طرق للتعايش مع المرض النفسي وأيضًا يقدم رحلة المرض من بدايته إلي نهايته وتطوره.

ويقدم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز المسلسلات والأفلام التي ناقشت الأمراض النفسية والأمراض العصابية، وإليكم التفاصيل:-

مسلسل "خلي بالك من زيزي"

صدر في عام 2021 وقد ناقش المسلسل اضطراب فرط الحركة وتشتت الإنتباه، والمسلسل من بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح والفنانة أسماء جلال، وعلي الطيب، بيومي فؤاد، صفاء الطوخي، علي قاسم، نهي عابدين وغيرهم الكثير، ومن تأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار مجدي أمين وإخراج كريم الشناوي.

فيلم "التوربيني"

صدر في عام 2007 وقد ناقش الفيلم مرض التوحد، والفيلم من بطولة الفنان أحمد رزق، والفنان شريف منير، والفنانة هند صبري، سيناريو محمد حفظي، اخراج أحمد مدحت.

فيلم "خلي بالك من عقلك"

صدر في عام 1985 وقد ناقش الفيلم مرض الوسواس القهري والفيلم من بطولة الزعيم عادل إمام والفنانة شيريهان، أحمد بدير، جلال الشرقاوي، وسيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد عبد العزيز.

مسلسل "الرحلة"

صدر في عام 2018 وقد ناقش مرض الوسواس القهري، والمسلسل من بطولة باسل خياط وريهام عبد الغفور وحنان مطاوع وثراء جبيل ووليد فواز ومي سليم وهاجر أحمد والطفلة هنا زهران، ومن تأليف نور شيشكلي، وإخراج حسام علي.

مسلسل "سارة"

صدر في عام 2005 وقد ناقش المسلسل مرض العودة إلى وضع الجنين، والمسلسل من بطولة الفنانة حنان ترك والفنان احمد رزق والفنانة سوسن بدر، إنتصار، حنان سليمان، طارق لطفي، حنان مطاوع، رجاء الجداوي، ياسر فرج، والمسلسل من تأليف مهدي يوسف، وإخراج شيرين عادل.

فيلم "آسف على الإزعاج"

صدر في عام 2008وقد ناقش الفيلم مرض الفصام، والفيلم من بطولة الفنان أحمد حلمي، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، الفنان محمود حميدة، الفنانة منه شلبي، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج خالد مرعي.

مسلسل "حالة عشق"

صدر في عام 2015 وقد ناقش المسلسل مرض انفصام في الشخصية، والمسلسل من بطولة الفنانة مي عز الدين والفنان سامح الصريطي، بوسي، رامز أمير، راندا البحيري، ملك قورة، كريم فهمي، حازم سمير، أحمد صيام، ومن تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج إبراهيم فخر.

مسلسل "حالة خاصة"

صدر في عام 2024 وقد ناقش المسلسل مرض طيف التوحد، والمسلسل من بطولة الفنانة غادة عادل، والفنان طه دسوقي، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى،ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.