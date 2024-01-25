نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميحة أيوب تتصدر التريند على 'إكس' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الفنانة سميحة أيوب التريند، على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر ”، وذلك بعدما تحدثت عن تدريس سيرتها في المناهج الدراسية من ضمن الشخصيات المصرية المؤثرة.

علقت الفنانة القديرة سميحة أيوب، عن خبر تدريس سيرتها في المناهج الدراسية من ضمن الشخصيات المصرية المؤثرة قائلة: “أنا اتبسطت مش لأن شخصيتى هتطلع ولكن لأن الأفكار اتغيرت وحصل تحضر في الأفكار" وذلك من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “فيس أوف” والذى يعرض على شاشة قناة “هي”.

وأكملت: “احنا بنتقدم مبنجبش الحفريات وبنتكلم عنها احنا لازم أولادنا يعرفوا مين عايشين معايا ومين كان عايش معاهم ومين مستقبلا هيعيش معاهم وأثلج صدرى أن مجموعة من الجماهير رحبت جدا جدا بالفكرة”.

وتحدثت عن الأقلية التى رفضت المبادرة قائلة: “إذا وجد أغلبية رفضت فدي مسألة عادية احنا مبنتفقش كلنا على حاجة لكن السواد الأعظم سعيد وانا سعيدة بسعادته”.

وأضافت: “بعد إغلاق المسرح المدرسي ومبقاش في منفذ للشباب يعرفوا مين مؤلف موسيقى ومين فنان تشكيلى ومين ومين وحقهم رجع ليهم الحقيقة”.

وعلقت على وجود معلومات خاطئة في سيرتها قائلة: لا كله راضية عنه الا معهد الفنون المسرحية اللي المفروض يبقى مسرح السينما وبيقولوا غلطة مطبعية.

وكشفت عن رأيها حول من يستحق أن تُدرس شخصيته قائله: الحقيقة حاليا في اسماء كتير أوى وأنا أخشى أن أقول اسم وأغفل التانى فهذا يرجع إلى اللجنه اللي بتقول مين ينفع ومين يبقى.