نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرض أم حسد... فنانين مصريين تعرضوا لأزمات صحية أبرزهم أحمد العوضي وعمرو عبد العزيز وفادي خفاجة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تعرض عدد من الفنانين خلال الفترة الماضية لأزمات صحية مختلفة وأمراض خطيرة أجبرتهم على الابتعاد عن الشاشة والاختفاء لبعض الوقت بعيدًا عن الأضواء والشهرة وعاشوا لحظات المرض داخل المستشفيات،

لعل أبرزهم وآخرهم هى الفنان أحمد العوضي، وهو ما سنوضحه خلال هذا التقرير

مغادرة أحمد العوضي المستشفى وعودته للنشاط الفني



تصدر الفنان أحمد العوضي تريند جوجل خلال الأيام الماضية، نظرا لتعرضه لوعكة صحية، أسفرت على دخوله ونقله إحدى المستشفيات،

ولم يسلم العوضي من أسئلة الجمهور حول الاطمئنان على صحته، حيث طمأن جمهوره على حالته الصحية في أول تعليق له بعد خروجه من المستشفى وتعافيه من أزمته، مؤكدًا أنه بخير وصحة جيدة، وسبب دخوله المستشفى هو إصابته بالتهاب في الشعب الهوائية، نتيجة إهماله في صحته خلال الفترة الأخيرة، مما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات على الفور لتلقي العلاج اللازم.



أحمد العوضي يكشف عن سبب مرضه

وأضاف: "الموضوع إني كنت في الفترة الأخيرة بصور طول الوقت من غير راحة، وجالي دور برد شديد فأهملت فيه وقلت أنا هتمرن وأشتغل عادي لحد ما حصلي رعشة مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة، وروحت للدكتور قالي لازم أقعد 4 أيام في المستشفى عشان الإهمال اللي بعمله".



ياسمين عبد العزيز حديث السويشيال ميديا

ومن جانبه، تحدث العوضي عن كواليس زيارة ياسمين عبد العزيز ومرافقتها له في رحلة مرضه قائلًا: "ياسمين أول ما سمعت إني دخلت المسشتفى وجالي التهاب في الشعب الهوائية رغم إننا متطلقين، بعتتلي قالتلي أنت كويس؟ والمفروض هروح، وهي أول واحدة قولتلها".



وأكد: "أنا روحت المستشفى لقيت ياسمين داخلة عليا وبتطمن ومسابتنيش لحظة وكانت بتزورني يوميًا، وعلى تواصل دائم معايا، وده مش جديد عليها".

وأوضح:" أنا حبيتها عشان هي بنت أصول وفيه بينا احترام متبادل وأصل وده مستغربتوش منها لأني كنت مستنيه"، واصفًا علاقتهما بعد الانفصال بأنها حالة خاصة جدًا وتربطهما علاقة استثنائية أكبر من الحب".



مشاركة أحمد العوضي في حق عرب رمضان 2024

وعلى صعيد آخر، يشارك العوضي في بطولة مسلسل حق عرب رمضان 2024 بجانب بطولة نخبة مميزة من النجوم وهم: رياض الخولي، ودينا فؤاد، ووفاء عامر، ووليد فواز، ودنيا المصرى، وكارولين عزمى، وأحمد صيام، وسلوى عثمان، وأحمد عبد الله محمود، وميدو ماهر، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة شركة سينرجى.

آخر أعمال أحمد العوضي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد العوضي فيلم "الاسكندراني" البطولة زينة، وعصام السقا، وبيومي فؤاد، وحسين فهمي، وصلاح عبد الله، ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، ورحاب الجمل، وهو من إخراج خالد يوسف، ومستوحى من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

عمرو عبد العزيز يتعرض لأزمة قلبية

أعلن الفنان عمرو عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن تعرضه لوعكة صحية نتيجة تعرضه لأزمة قلبية، أسفرت عن دخوله ونقله إلى المستشفى ، وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، متمنين الصحة والعافية له.

فادي خفاجة يتعرض لأزمة صحية والسبب حادث أليم

تعرض الفنان فادي خفاجة خلال الأيام الماضية إلى حادث أليم أثناء قيامه ببث مباشر عبر التيك توك، وكشفت منه جلال عن تطورات حالته الصحية داخل المستشفى، من خلال مشاركتها بصورة له عبر موقع "الانستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقا قالت فيه:"فادى فى الرعاية المركرة تحت الملاحظة عشان يطمنو على المخ لما العربية اتقلبت وهو الحمد الله فى تحسن".



آخر أعمال فادي خفاجة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان فادي خفاجة مسلسل "سوق الكانتو"، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

