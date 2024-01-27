بسبب عيد ميلاد.. ليلى علوي تريند إكس

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة ليلى علوي تريند منصة إكس، بعدما احتفلت بعيد ميلاد ابنها خالد من خلال نشرها لفيديو يجمعهما على حسابها الرسمي بموقع انستجرام، فيه مجموعة صور ومقاطع فيديو لابنها خلال مراحله العمرية المختلفة، وكتبت ليلي معلقة: "كل سنة وانت طيب يا كل حاجة ليا"

ليلى علوي في فيلم "مقسوم"

ومن ناحية أخرى، يعرض حاليا للفنانة ليلى علوي فيلم "مقسوم" مع شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

قصة فيلم "مقسوم"

تدور أحداث فيلم "مقسوم" في إطار إجتماعي كوميدي موسيقي، وتجسد ليلى علوى شخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم خلال فترة التسعينيات.

أحدث أعمال ليلى علوي

وايضا تواصل ليلي علوي حاليًا تصوير فيلمها الجديد "جوازة توكسيك" في مدينة الغردقة، والعمل بطولة بيومى فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وايضا عُرض لـ ليلى علوي مؤخرا، فيلم آل شنب، في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، وشاركها بطولة العمل كل من لبلبة، سوسن بدر، هيدي كرم، أسماء جلال، والفيلم من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

آخر أعمال الفنانة ليلى علوي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلي علوي هو فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهالالصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين، مسرحية الصندوق الأحمر، والتي عرضت في موسم الرياض، وشاركها بطولة العمل الفنان بيومي فؤاد، ميمي جمال، رنا رئيس، طارق الإبياري، سليمان عيد، مروة عبدالمنعم، نور إيهاب، ومن إخراج طارق الإبياري، وايضا شاركت في فيلم شوجر دادي، وشاركها البطولة بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد محمود، فرح الزاهد، مصطفى غريب، تامر هجرس، ومي الغيطي، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.