خاص| رشدي الشامي محامي في "مسار إجباري" لرمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان رشدي الشامي في بمسلسل "مسار إجباري" بطولة النجمان أحمد داش وعصام عمر، ومن المقرر عرضة في السباق الرمضاني المقبل 2024.

رشدي الشامي: تجمعني عدة مشاهد مع أحمد داش في مسلسل “مسار إجباري”

وأكد رشدي الشامي في تصريحات خاصة لـ "الفجي الفني"، أن تجربته في مسلسل "مسار إجباري" تعد مختلفة عن أعماله وتجاربه الفنية السابقة.

وأوضح "الشامي" أنه يقوم بتأديه لدور "محامي" الذي يلعب دورًا بارزًا في حلقات المسلسل، ويشارك في العديد من المشاهد مع الفنان أحمد داش، وتتنوع هذه المشاهد بتفاصيل ومواقف مثيرة وهامة، وتمتلئ بالأحداث داخل العمل.

مسلسل مسار إجباري

مسلسل "مسار إجبارى" مكون من 15 حلقة، ويعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

أعمال رشدي الشامي

ومن ناحية أخري يشارك الفنان رشدي الشامي في مسلسل "جولة أخيرة" للفنان أحمد السقا التي يتم عرضة حاليا،عبر منصة شاهد الإلكترونية.

أحداث مسلسل جولة أخيرة

تدور أحداث المسلسل حول رياضة MMA القتالية مع خطوط درامية يتشاركها أبطال المسلسل، ويشهد مسلسل جولة أخيرة ظهور الفنان أشرف عبد الباقي بشكل جديد مفاجئ، حيث يقوم بدور مدرب شخصية أحمد السقا وأثناء التصوير واجه فريق العمل عدة صعوبات خاصة بالمشاهد القتالية، إلى قائمة أعمالها الأصلية، ليصبح أول عمل عربي للمنصة العالمية.

أبطال مسلسل جولة أخيرة

المسلسل من إنتاج الصباح إخوان ويشارك في مسلسل “جولة أخيرة” ويضم نخبة من نجوم الفن أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء ابو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، الطفلة ملك، حنان سليمان، سحر رامى، وضيفة الشرف حنان مطاوع العمل من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط، وسيعرض عبر منصة «Amazon Prime».