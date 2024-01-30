نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات أمس لفيلم "الملكة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “الملكة” للفنانة هالة صدقي، إيرادات ضئيلة، منذ طرحه بدور العرض السينمائية، فقد حصد مساء أمس إيرادات بلغت3588 جنيهًا فقط ليحتل المركز قبل الأخير في شباك التذاكر، وذلك حسب بيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وفي سياق آخر، أقيم العرض الخاص لفيلم “الملكة”، يوم الأربعاء 17 يناير في إحدى السينمات بمنطقة التجمع الخامس، بحضور صناع العمل والمُطربة سلمى عادي.



أبطال فيلم الملكة





فيلم الملكة الفنانة هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، دينا، كريم عفيفى، انتصار، محمد رضوان، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومى فؤاد وآخرين، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.

أحداث فيلم “الملكة”

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى تشويقي حول سيدة أعمال تدعى "ماجدة" تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات لايذائها ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.