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تعرف على إيرادات أمس لفيلم "الملكة"

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “الملكة” للفنانة هالة صدقي، إيرادات ضئيلة، منذ طرحه بدور العرض السينمائية، فقد حصد مساء أمس إيرادات بلغت3588 جنيهًا فقط ليحتل المركز قبل الأخير في شباك التذاكر، وذلك حسب بيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

 

وفي سياق آخر، أقيم العرض الخاص لفيلم “الملكة”، يوم الأربعاء 17 يناير في إحدى السينمات بمنطقة التجمع الخامس، بحضور صناع العمل والمُطربة سلمى عادي.


أبطال فيلم الملكة 
 


فيلم الملكة الفنانة هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، ، دينا، كريم عفيفى، انتصار، محمد رضوان، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومى فؤاد وآخرين، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.

أحداث فيلم “الملكة” 

 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى تشويقي حول سيدة أعمال تدعى "ماجدة" تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات لايذائها ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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