بعد اعتزالها الفن وتصدرها التريند.. تصريحات جريئة لـ سميرة محسن

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنانة سميرة محسن تريند محرك البحث جوجل وذلك بعد مداخلتها الهاتفية في برنامج تفاصيل والذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد.

علاقة سميرة محسن بالوسط الفني

تصريحات سميرة محسن الجريئة

يعرف عن الفنانة سميرة محسن أنها فنانة جريئة وذات تصريحات قوية صريحة ومن أبرز تصريحاتها التي أثارت الجدل هي قولها في إحدى الندوات بأن "التعليم والثقافة في مصر قبل 25 يناير كانوا بيعرجوا، ومصر كانت نايمة في العسل، على عكس أيامنا، فقد كان الطالب ينجح في المدرسة دون الاعتماد على الدروس الخصوصية".

علاقتها بعادل إمام

أكدت سميرة محسن أن الفنان عادل إمام صاحب الفضل في عودتها إلى العمل الفني بعد انقطاعها لمدة عامين حيث سافرت إلى موسكو لدراسة المسرح وذلك حينما رشحها لتقوم بدور والدته في فيلم الإنس والجن.

علاقتها بشادية





كشفت سميرة محسن عن علاقتها بالفنانة شادية التي أوضحت أنها بدأت أثناء تصوير فيلم شيء من الخوف عندما كانت تعاملها شادية على أنها نجمة.

كما أنها أكدت أنه "تقرر أن تقوم شادية ببطولة فيلم ميرامار، بينما تم اختياري لأداء الشخصية في الرواية ذاتها في التليفزيون، وفوجئت في أول يوم تصوير لي بإنها ترسل لي باقة من الزهور لتهنئني ببداية التصوير مصحوبة بكلمات أدهشتني وهى: "إلى الزميلة النجمة سميرة محسن".

وأشارت إلى أنه حين طلب من النجمة شادية أن تجري حوارا على أغلفة إحدى المجلات "طلبت أن يتم إجراء حوار معي أيضًا وأن نتقاسم الغلاف".







رأي سميرةمحسن في محمد رمضان



كما قالت سميرة محسن في تصريحات صحفية سابقة: "أتمنى أن يكون موجود وسط زملائه، فحين يكون هناك عزاء أو فرح لا تجد أن محمد رمضان مرغوب في وجوده، وهذا نابع منه هو".

وأضافت: "النجم يكون كذلك بتواضعه وليس غروره، ولا بد أن يتصالح محمد رمضان مع نفسه أولًا ثم زملائه، كما أنه عليه أن يخاطب كل الفئات من الجمهور، وليس فئة واحدة كما يقوم حاليًا، على سبيل المثال قدم رشدي أباظة كل فئات المجتمع".