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تغير اسم مسلسل "دماء العذارى" لـ "جريمة منتصف الليل".. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - كشف السيناريست محمد الغيطي تفاصيل مسلسل "دماء العذاري" ورحلة تغيير عنوانه بأمر من الرقابة ليكون الاسم الجديد هو "جريمة منتصف الليل" وهو من المقرر طرحه خلال موسم رمضان القادم 2024.

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الغيطي يكشف تفاصيل قصة المسلسل


وكشف محمد الغيطي في تصريحات صحفية له عن طبيعة أحداث المسلسل، لافتًا أنه يدور حول طبيب شرعي يبحث عن سبب قتل فتاتين إحدهما تعرضت للاغتصاب وهما الفنانة ميار الغيطي، والفنانة ملك قورة،كما يكشف جريمة "منتصف الليل"، و"جريمة ما قبل الغروب"، وأنه يسلط الضوء على مجتمع طلبة الجامعة بلغته ومفرداته، وكل جزء يتحدث عن جريمة ما، وتدور الأحداث حول الألغاز الممزوجة بنوع من الإثارة والتشويق.


طاقم عمل مسلسل دماء العذاري
 

يشارك في المسلسل عدد من النجوم منهم حسني شتا، ، أحمد عبد العزيز، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد الغيطي، إخراج عصام شعبان.

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نبذة عن محمد الغيطي

 

محمد الغيطي هو سيناريست مصري موهوب ومعروف بتأليفه العديد من المسلسلات الناجحة في السينما والتلفزيون، بدأ مشواره الفني في التمثيل من خلال كتابة سيناريو أول مسلسل له “محاكمة الليالى” عام 1998، ومنذ ذلك الحين قام بتأليف العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل “ملح الأرض” الذي عرض في عام 2004م. يشتهر الغيطي بأسلوب كتابته الفريد والمبتكر وقد حققت أعماله نجاحًا كبيرًا وتميزت بنجوميتها وموضوعاتها المشوقة. علاوة على ذلك، ظهر محمد الغيطي في العديد من البرامج التلفزيونية بمثابة مقدم برامج، وحقق شهرة واسعة جدًا في الوسط الفني المصري. يستحق الغيطي كل الاحترام والتقدير لإسهاماته الكبيرة في صناعة الدراما المصرية والعربية

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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