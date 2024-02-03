حنان مطاوع بإطلالة شتوية أنيقة في أحدث ظهور لها (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة حنان مطارع متابعيها، مجموعة من الصور، من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.





وظهرت حنان مطاوع في الصور بإطلالة شتوية أنيقة، وعلقت عليها قائلة: “كن متفائلا تجد في كل محنة منحة”.





أحدث أعمال حنان مطاوع





أطلت حنان مطاوع في مسلسل “جولة أخيرة” بشخصية زوجة أحمد السقا التي انفصل عنها في مرحلة من حياته بالرغم من الحب الذيجمعهما، وذلك بعد توقفه عن ممارسة رياضة MMA، وكان ظهورها مميزًا بالرغم من صغر مساحته، وكان مؤثرًا في الأحداث، وتعكف حنانمطاوع علي التحضيرات الاخيرة لفيلم "هابي بيرث داي"، لتبدأ تصوير مشاهدها، يضم عدد من نجوم الوسط الفني حيث يشارك حنانمطاوع البطولة كلًا من الفنانين نيللي كريم، وشريف سلامة، وهو من تأليف محمد دياب، وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.





آخر أعمال حنان مطاوع





ويذكر أن عرض مؤخرًا لحنان مطاوع مسلسل صوت وصورة والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميدياومخاطرها والذكاء الاصطناعي، حول رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عننفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـحنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي،ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفيعبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتلالحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

صوت وصورة مسلسل من بطولة: حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، عماد صفوت،صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدةللخدمات الإعلامية.



اخر اعمال حنان مطاوع في رمضان 2023

وايضا شاركت في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل وعود سخية، تأليف وإخراج أحمد صبحي، وشارك في العمل كل من محمدالصاوي، نبيل نور الدين، مروة أنور، صفاء الطوخي وآخرين، كما شاركت في مسلسل سرة الباتع، بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني إخراج خالد يوسف، وشارك في العمل كل من حسين فهمي، هالة صدقي، ريم مصطفى، أحمد عبدالعزيز، أحمد وفيق، منة فضالي، خالدأنور، ندى موسى، خالد الصاوي، صلاح عبدالله، محمود قابيل، وتعرض العمل لموجة كبيرة من الانتقادات وقت عرضه.





