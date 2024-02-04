مع مسلم.. علي لوكا يروج لـ أغنية “يا ساتر"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان علي لوكا لأحدث أعماله الغنائية والتي يتعاون فيها مع "مسلم"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشارك علي لوكا البرومو الدعائي للأغنية والذي ظهر فيه برفقة الفنان مسلم، وعلق عليه قائلًا: "الاربعاء ٧فبراير الساعة ٦ مساء بتوقيت مصر ياساتر مع اخريا مسلم".





أحدث أعمال علي لوكا

طرح المطرب علي لوكا، مؤخرًا " أغنية جديدة بعنوان “حبة فوق” من فيلم أنا وإبن خالتي، عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهيريوتيوب، وجميع المنصات الغنائية الرقمية.





وأغنية حبة فوق غناء وكلمات علي لوكا، وهي إحدى أغاني فيلم "إبن خالتي".





لأول مرة علي لوكا يشارك في التمثيل

و تعاقد علي لوكا، على المُشاركة في بطولة فيلم «أنا وابن خالتي»، حيث يُشارك بدورٍ رئيسي هو الآخر، كمُمثل وليس كمُغنٍ، وهو العملالذي جرى الانتهاء من تصويره مؤخرًا، ومن المُقرر طرحه في دور العرض مطلع شهر يناير المُقبل.

فيلم «أنا وابن خالتي»، يشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد وسيد رجب، كل من ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن والمغنيعليلوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إنتاج «إينفينتى للإنتاج الفني» إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.



آخر أعمال مسلم

يذكر أن آخر أعمال مسلم فيديو كليب أغنية "ماحبتنيش" وهي من كلمات وألحان مسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، ومن توزيع محمد جابر.

كلمات أغنية "ماحبتنيش":

انت محبتنيش

فبلآش نكدب على بعض

روح كفآيآك تمثيل

إننا نرجع صعب

بعدي عآيش وبخير

بس سآيبني ف حرب

فيك كآن عشمي كبير

ردتني لسآبع ارض

ايآم ومسيرهآ تعدي

مش فآرق كنت معآك ولوحدي

ايآم لآزم هتنسي

و يآرب تكون مرتآح من بعدي

انت اختآرت تعيش

بس بعيد عني

انسآني يآريت متجيش