جميلة عوض تواصل تصوير مشاهدها في "لانش بوكس" رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تعود الفنانة جميلة عوض للشاشة في موسم رمضان 2024 بمسلسل "لانش بوكس" بجانب كل من الفنانتين غادة عادل وفدوى عابد، بعد غياب دام عامين.

تم إنتاج "لانش بوكس" كنسخة مصرية مقتبسة من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عُرضت منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 إلى 2021، وحقق نجاحًا كبيرًا وانتشارًا عالميًا.

المسلسل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاثة سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالي وذلك في قالب إجتماعي كوميدي لا يخلو من التشويق.

لانش بوكس" هو أول عمل يدخل السباق الرمضاني لشركة إس برودكشنز التي قدمت للمشاهد العربي العديد من الأعمال الدرامية المميزة عبر كبرى منصات العرض خلال السنوات الأخيرة في مقدمتها "الأنسة فرح"، "ستات بيت المعادي"،" قواعد لبطلاق ال٤٥"، "النزوة"، "الجسر" و"مجنونة بيك".

من جانبها أكدت سالي والي المؤسس والمدير العام لـ إس برودكشنز عن سعادتها بالتعاون مع هذا الكم من النجوم في "لانش بوكس" متوقعة أن تنال الحلقات إعجاب كل فئات المشاهدين المصريين والعرب، مضيفة أنها على ثقة من أن "لانش بوكس" سيحقق مكانة مميزة في السباق الرمضاني المرتقب.