نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألبوم "هرمون السعادة"..تامر حسني يسلط الضوء على مشاكل المرأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل تامر حسني استكمال طرح باقي أغاني ألبوم "هرمون السعادة"، والذي يضم عدد كبير من الأغاني التي تناقش موضوعات هامة في الحياة الإجتماعية من غدر الأصدقاء، والوحدة، والفراق، والخيانة وغيرها.

كيف عرض تامر حسني مشاكل المرأة بـ "هرمون السعادة"؟

واستطاع تامر حسني كعادته أن يناقش بأغانيه أعمال تمس الجمهور وتكون واقعية وتحدث بالفعل، ولعل كليب "حوا" كان الأول لمناقشة مشكلة هامة وهي الغيرة الزائدة من المرأة تجاه الرجل ومراقبته بكافة الطرق من وضع كاميرات خفيه تراقبه بها في كل الأوقات وعرض الكليب ذلك بشكل كوميدي لتوصيل الفكرة.



تفاصيل "كليب حوا"

أغنية “حوا” من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله ومكساج مودي منير والكليب من إخراج تامر حسني.



ما هي كلمات الأغنية؟



إشتريت كتاب إسمه

كيف تفهم حوا

قولت هعرف منه

إيه في دماغها جوا

حوا في كل الجنسيات

بجد تركيبه واحده

لو هنسمي في مسميات

أحن حنينه جاحده

حافظين مش فاهمين

نفس الكلام وبيتردد بيتردد

و إحنا عايشين مساكين

بنجيب في هدايا ونسدد

آه ونسدد.



كليب "ولا يهمك"..يمزج شعور الغدر بـ الخيانة والندالة



استطاع حسني أن يناقش موضوع هام يحدث بين الأصدقاء حيث يقع حبيب فتاه في حب صديقتها ويكرران استكمال حياتهم معًا الأمر الذي يقع كالصدمتين تجاه الفتاة فهى بين ندالة الحبيب والصديقة الخائنة، وعرض الكليب ذلك من خلال نماذج يرويها تامر حسني وهو يعزف على الجيتار، ويوجه رسالة في نهاية الكليب بضرورة النسيان لكل منهم.

تفاصيل أغنية "ولا يهمك"

وأغنية "ولا يهمك" هي من كلمات وألحان وإخراج تامر حسني وتوزيع عبد الرحمن شوقي، وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا حيث وصلت نسبة مشاهدات الكليب عبر يوتيوب نحو 140 ألف مشاهدة وتحتل الآن التريند الثامن وذلك في اقل من 10 ساعات من طرحها.



كلمات أغنية "ولا يهمك"



أعرف واحدة حبت واحد

واديتله كل حياتها

وثقت فيه بقى هو الدنيا

وسبب فرحتها

أعرف واحدة حبت واحد

واديتله كل حياتها

فجأه سابها باعها في ثانية

حب صاحبتها

ولا راعوا مشاعرها

ولا حتى عشرة زمان

دبحوا بدم بارد

لمجرد إدت أمان

كانت أقرب صاحبه ليها.. آه

وده رد الجميل.